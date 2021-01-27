Путин выступил на Давосе как лидер СССР

Начиная с 2009 года в Давос от России ездил кто угодно, но только не Владимир Путин. От имени Кремля говорили вице-премьеры, а в 2020 году — и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин. Однако нынешний форум, «первый в начавшемся третьем десятилетии XXI века», стал исключением — российский президент решил лично высказаться о назревших «глубинных переменах» в планетарном масштабе. Но «Давосская повестка» местами звучала и как российская. Возможно, таким образом Владимир Путин решил «обкатать» тезисы для послания Федеральному собранию, которое ожидают в середине февраля.

Так или иначе, основной посыл касался вызовов, о которых в последние месяцы президент говорит все чаще — социально-экономических. «Да, если судить по цифрам статистики, то даже несмотря на глубокие кризисы 2008-го и 2020 годов, период последних сорока лет можно назвать успешным или даже сверхуспешным для мировой экономики», — начал Владимир Путин.

Возможно, потому он и не часто посещал Давос — все же было хорошо. Хотя, если присмотреться — не очень и не для всех.

Один процент

По словам российского лидера, ссылающегося на подсчеты Всемирного банка, количество людей с доходами ниже 5,5 долларов в сутки в России сократилось с 64 млн человек в 1999 году до сегодняшних 5 млн. Если же смотреть на ситуацию в глобальном масштабе, начиная с 1980 года мировой ВВП по паритету покупательной способности в реальном выражении на душу населения удвоился. Но тут российский лидер задал весьма «острый», особенно в свете последних событий, вопрос: «Каков был характер такого глобального роста, кто получил от этого основную выгоду»?

«В течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных, прежде всего американских и европейских компаний», — сам ответил на свой вопрос Путин, перечисляя бенефициаров. Конечно, в их числе оказались и развивающиеся страны, и, хотя и в меньшей мере, развитые. Но большинство людей при этом оказалось в рядах проигравших.

«Но опять же, если говорить о прибыли компаний, кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден — одному проценту населения», — подчеркнул российский президент, добавляя, что даже в богатых странах миллионы людей «перестали видеть перспективу прибавления своих доходов». «При этом перед ними встают проблемы, как сохранить здоровье себе и своим родителям, как обеспечить качественное образование детям», — добавил Путин.

Все это, по словам президента, — результат политики, проводившейся в 80-х годах прошлого века, «и проводившейся зачастую вульгарно и догматически». Всему виной «Вашингтонский консенсус», полагает Владимир Путин, «с его неписаными правилами, когда приоритет отдается росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации».

Пандемия поставила вопрос ребром

Консенсус так консенсус. Но если с вопросом «Кто виноват» разобрались, то пандемия сделала ключевым другой вопрос: «Что делать?». По словам Путина, во всем мире к июлю без работы остались 500 млн человек, а к концу 2020 года — 250 млн.

«Это большая и очень тревожная цифра. Только за первые девять месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти. А значит, растет и социальная напряженность в обществе», — заявил президент РФ. А старые механизмы, та же стимулирующая макроэкономическая политика, уже не работают. Многие страны в долгах как в шелках.

«Все это делает стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования по сути невозможным. Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает “пузырь” стоимости финансовых активов ведет к дальнейшему расслоению в обществе», — рассуждает Путин.

Надеяться можно, разве что, на IV промышленную революцию. Но и она несет угрозу для рынка труда, в первую очередь — для среднего класса. Нивелировать ее, по мнению президента, может лишь государство. Причем курс оно должно взять не на латание дыр, а на устойчивое развитие. Для всех, а не для отдельно взятых групп.

«Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на ”золотой миллиард”. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. Недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили», — заявил Владимир Путин. Ключевые направления по достижению той самой устойчивости, названные им, созвучны с российскими национальными целями и даже с конкретными нацпроектами: создание комфортной среды для жизни, устойчивый рост доходов населения параллельно с ростом занятости, качественное и эффективное медицинское обслуживание, достойное образование.

Все для блага человека

Все упирается, если использовать популярный термин, в понятие «человеческого капитала», о котором, кстати, регулярно напоминает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он, правда, указывает, что вкладывается в этот капитал недостаточно, что расходы на образование и здравоохранение снижаются. Но Владимир Путин подчеркнул, что в России приоритеты построены «вокруг человека, его семьи».

«Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний. На этих задачах намерены концентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского общества, выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы», — заявил президент России.

Он добавил красок, говоря о рисках нарастания конфликтов, напряженности и даже угрозе «потерять целые цивилизационные и культурные материки». Все это станет возможным, если мировое сообщество прямо сейчас не отложит в сторону старые распри и не займется трансформацией имеющегося порядка.

«Нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения и в глобальной экономике, в торговле», — резюмировал Владимир Путин, отметив, что все это предполагает «широкое поле для совместной работы».

Модернизм с опорой на традицию

Итак, с одной стороны Владимир Путин поддерживает умеренную финансовую политику, критикуя количественные смягчения, с другой — промышленное развитие (предпочтя для ее обозначения давосский концепт IV промышленной революции).

Еще одна грань — ярко выраженная установка на социальную справедливость, плюс — оппонирование империалистической форме капитализма (инвективы по поводу прибылей ТНК), и еще один плюс: глобальное переустройство, «трансформацией имеющегося порядка».

Вряд ли давосские слушатели «считали со слуха» этот комплекс идей в его целостности, которая становится особенно отчетлива, если понять ее исторические корни. Вообще говоря, это ни что иное, как курс СССР его «классического периода».

Сам Союз не был капиталистической страной в рамках тогдашнего разделения на два лагеря (и в силу формального отсутствия в стране частной собственности). Но он активно участвовал в капиталистической по своему характеру международной экономической конкуренции (вспомним концепцию капиталистической мир-системы Иммануила Валлерстайна), много лет выступая в ней весьма и весьма успешно.

Его также называют страной государственного капитализма. А в частности, можно упомянуть особое сочетание жесткой финансовой политики и стремительной индустриализации было присуще нашей стране в 30-е годы, и тогдашнего лидера Сталина даже характеризуют как «самого последовательного монетариста» (так назвал его известный экономист Жак Сапир).

Владимир Путин тоже последователен в проведении именно той линии, которая, по сути, старается подхватить динамику советского периода, возродив его лучшие черты без возврата к худшим или просто анахроничным. Советское позиционирование в мире современная Россия возвращает себе открыто, в том числе, как защитника справедливости и, как прежде говорили, угнетенных. Так вышло, что для Давоса эта политика оказалась сформулирована наиболее выпукло, хотя она довольно-таки ясно прочитывалась и в прежних программных выступлениях и находит, а отчасти еще ищет себе практическую реализацию.

Революционная речь, конечно. СССР, кстати, несмотря на внешнюю косность в предфинальный период, был одной из стран, что законсервировали революционность в своей идейной традиции (как и Франция или США). Неужели Владимир Путин решил ее расконсервировать?