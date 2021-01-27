Путин выступил на Давосском форуме

Президент России Владимир Путин выступил на Давосском экономическом форуме, который проходит в формате видеоконференции.

Российский лидер заявил, что попытка построить «однополярный мир» окончилась неудачно. «Эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, – эта эпоха завершилась. Да собственно, она и не начиналась, была попытка в этом направлении, но и это уже прошло», – сказал Владимир Путин.

Президент России напомнил об опасности односторонних силовых действий в условиях экономического кризиса, вызванном пандемией коронавируса. «Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер – подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы... В современном мире возникла опасность столкнуться с глобальным срывом и борьбой всех против всех», – заявил Путин.

Президент России заявил о необходимости снижения социального неравенства в мире. «Абсолютно ясно, чти мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на золотой миллиард», – сказал Путин.

При этом российский лидер напомнил о другой опасности, исходящей от международных IT-компаний. «Где грань между успешным глобальным бизнесом, с востребованными услугами и сервисами, с консолидацией больших данных, и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать? Мы все это видели только что в Штатах», – сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил о необходимости улучшения российско-европейских отношений. «Европа и Россия в этом плане, с точки зрения экономики, являются абсолютно естественными партнерами... Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее», – сказал президент.