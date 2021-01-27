Рубль продолжил движение вниз

Середина недели для рубля оказалась негативной. Начав торги с отметок 75,06 рубля за доллар и 91,18 рубля за евро, национальная валюта к пяти часам по Москве откатилась на отметки 75,8 рубля за доллар и 91,79 рубля за европейскую валюту. Происходило это на фоне снижения индекса DXY. Он за аналогичный период с 90,39 пункта снизился до 90,17 пункта.

«На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс на неоднозначном внешнем фоне, но из-за его ухудшения стал быстро снижаться. Многие фондовые площадки с начала дня находятся под давлением, в то же время нефть в первой половине среды повышалась. Некоторое время поддержку глобальным рисковым активам оказывало устойчивое сокращение темпов распространения коронавируса в мире. Однако во второй половине дня внешний фон стал быстро ухудшаться»,– описывает динамику Аналитик БКС Дмитрий Бабин. В краткосрочной перспективе, как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, рубль будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 в паре с долларом и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой.