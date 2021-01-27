Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение с США о продлении СНВ-3

Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали соглашение о продлении на пять лет договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года.

Законопроект о ратификации соглашения о продлении договора СНВ-3 между Россией и США был внесен в Госдуму и Совет Федерации вчера, 26 января, президентом России Владимиром Путиным.

26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В ходе разговора лидеры России и США договорились о продлении договора СНВ. «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – говорится в сообщении официального сайта президента России.

Действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекращал свое действие 5 февраля 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа отказывалась продлять действующий договор СНВ-3 без присоединения Китая к соглашению.

Продление договора СНВ-3 происходит на фоне роста военного бюджета США, который в постоянных ценах приближается к историческому максимуму. По данным Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) военные затраты США в 2019 г. в постоянных ценах составили $682,5 млрд – 35% от мировых. Вторая страна по этому показателю, Китай, за последние 5 лет тратил в 2,5-3 раза меньше средств на оборону, чем США, Россия – в 9-10 раз меньше.

«29 декабря 2020 г. Палата представителей, а несколькими днями позднее Сенат США, преодолели вето Трампа по военному бюджету, в соответствии с которым оборонному сектору планируется выделить 740 млрд долл. США. И это несмотря на отсутствие каких-либо глобальных конфликтов в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, а также вывод американского военного контингента из Афганистана и серьёзное сокращение численности военнослужащих США на территории Германии... Сейчас в США сейчас новый президент, который уже определился со своей командой, где большую часть ключевых должностей займут люди, работавшие в период президентства Обамы-Байдена... Назначенцы Байдена, прежде всего Джейк Салливан, будущий Советник по нацбезопасности, и Энтони Блинкен, будущий Госсекретарь США, уже отметились антироссийскими заявлениями», – пишет ИКСИ.