Страховой Дом ВСК готов участвовать в проработке инициативы по внедрению смартконтрактов

Страховой Дом ВСК видит перспективы в развитии цифрового рубля и готов участвовать в проработке технологии смартконтрактов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

«Мы поддерживаем инициативы, способствующие развитию конкуренции в платежном пространстве. Это дает нам возможность снизить транзакционные расходы, ускорить поступление денежных средств на счет и предоставить клиентам новые возможности по оплате страховых услуг. Интересной видится возможность проведения платежа в режиме офлайн, так как Страховой Дом ВСК представлен на всей территории Российской Федерации. Цифровой рубль открывает возможности для создания новых продуктов и сервисов, технология смартконтрактов даст новый виток развития. Страховой Дом ВСК готов принять участие в дальнейшей проработке и пилотировании такой технологии», — прокомментировала член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Ранее, 18 января страховая компания приняла участие в видеоконференции на тему «Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации», организованной Советом Федерации РФ. На совещании были представлены несколько моделей введения цифровой валюты с учетом участия ЦБ и финансового сектора. Обсуждались вопросы кибербезопасности, сохранения конкуренции и ликвидности в банковском секторе, обеспечения доступности платежного инструмента в офлайн-режиме, его влияния на дальнейшее развитие финансового рынка и инвестиции в инфраструктуру.