В Москве отменена часть ограничений по COVID

С 27 января в Москве снимается ряд ограничений из-за коронавируса, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. В частности отменено требование к предприятиям столицы о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% персонала. Клубы и организации общепита возобновляют работу ночью. Чиновник подчеркнул, что возвращение сотрудников в офисы носит рекомендательный характер. Возвращать людей в офисы или на производство или сохранить для них онлайн-режим работы, теперь будут решать руководители предприятий.

Также Собянин напомнил, что при возвращении общепита и организаций индустрии отдыха и развлечений, в том числе дискотек, караоке-баров и боулингов к работе после 23 часов требования к соблюдению мер безопасности сохраняются.

Решение о том, как будут работать вузы, подведомственные мэрии, будет принято до 6 февраля, пообещал Собянин. Отмену ограничений чиновник объяснил стабилизацией в столице ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

