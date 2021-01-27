В России за сутки выявлено 17,7 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 741 случай, что стало минимальным показателем, начиная с октября прошлого года, сообщает оперштаб. Впервые отметку в 17 тысяч суточный прирост преодолел 23 октября 2020 года. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 3 774 672 случаев коронавирусной инфекции (+0,47%). Число безвозвратных потерь достигло 71 076, из которых за последние сутки умерли 594 пациента. Успешно перебороли заболевание 3 202 483 россиян, за последние 24 часа выписано из больниц 27 922 человека.

В Москве за сутки зафиксировано 1 837 новых случаев COVID. В столице за сутки из больниц были выписаны 5 924 пациента, умерли 75. Город продолжает оставаться на первом месте по приросту COVID-больных. Далее следуют Санкт-Петербург (+1813) и Московская область (+928). В пятерке - Нижегородская область (+474) и Воронежская область (+384). В десятке - Ростовская область (+379), Свердловская область (+368), Красноярский край (+321), Хабаровский край (+293), Вологодская область и Пермский край, где выявлено по 290 случаев заболевания.

