Женщина, которую ударил полицейский на митинге в Петербурге, повторно госпитализирована

Медики приняли решение повторно госпитализировать жительницу города Луга Маргариту Юдину, которая пострадала в ходе несанкционированной акции в Петербурге 23 января, об этом сообщает правозащитное объединение «Команда 29», представляющее интересы пострадавшей.

Вечером 26 января самочувствие Юдиной ухудшилось, в связи с этим юристы организации привезли ее из Луги в Петербург и вызвали скорую помощь.

«Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга», - рассказали в объединении.

Врач скорой помощи приняла решение о госпитализации женщины сразу после осмотра, сообщают правозащитники.

Напомним, 54-летняя жительница города Луга Ленинградской области Маргарита Юдина получила травмы после того, как в ходе акции 23 января сотрудник ОМОНа ударил ее ногой в живот. Видео инцидента, который произошел на Площади Восстания, распространили СМИ Петербурга.

Позже пострадавшую навестил в больнице начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка, который принес женщине извинения за действия сотрудника полиции, пообещав произвести проверку всех обстоятельств произошедшего.

