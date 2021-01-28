Акции дня: трейдеры видят потенциал в бумагах АФК «Системы»

Быстрее рынка росли акции компании АФК «Система». По итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 28 января котировки выросли на +2,43% до 32,34 рублей за акцию.

Рынок ожидает решения по дивидендам компании. Ранее менеджмент заявлял о намерении удвоить выплаты за 2020 год до 2,6 млрд рублей. Существующая дивидендная политика была принята в 2017 году и руководство компании не раз от нее отклонялось в сторону уменьшения выплат. Аналитики «Финам» считают, что изменение дивидендной политики может привести в акции «АФК «Системы» новый класс инвесторов.

Эксперты с позитивом смотрят и на другие активы группы. В четверг стало известно, что подконтрольная АФК «Система» - компания «Ситроникс» займется разработкой серверов под собственным брендом на процессорах американской Intel. Подконтрольные компании Ozon с недавним выходом на IPO и возможное первое публичное размещение Segezha Group также привлекают внимание рынка.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,05% до 3342,01 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,60% до 1384,64 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:07 мск составила 55, 73 долларов за баррель (-0,29%). Российская валюта слабела – 76,013 рублей за доллар.