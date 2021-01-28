Байден возвращает США в Парижское соглашение

Президент США Джозеф Байден начал переводить страну на экологичные рельсы. Новый глава Белого дома подписал масштабное распоряжение, включающее в себя широкий перечень директив для разворота на «Зеленый курс», бывший, кстати, одним из «гвоздей» его предвыборной программы.

В первую очередь Байден распорядился вернуть Штаты в Парижское соглашение по климату. Вывел оттуда США Дональд Трамп, летом 2017 года заявив, что это соглашение — не столько о климате, сколько о том, «что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов».

Новая администрация даже делает что-то вроде реверанса в сторону прежней: «Несмотря на очевидную опасность, в этих решениях есть многообещающие возможности для создания хорошо оплачиваемых рабочих мест, для профсоюзов, для создания современной и устойчивой инфраструктуры, обеспечения справедливого будущего с точки зрения чистой энергетики и вывода Соединенных Штатов на путь достижения нулевого уровня выбросов в масштабах всей экономики не позднее 2050 года», — говорится в тексте распоряжения главы Белого дома.

Не можешь помешать — возглавь

Лейтмотивом распоряжения стала международная повестка. Отчасти, она созвучна с тем, что говорил на Давосском форуме о важности сохранения ресурсов планеты и снижении последствий изменения климата Владимир Путин.

«Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьёзнейших проблем, как глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объема отходов, загрязнение океана пластиком и так далее, найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сохранения окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений», — заявил там российский лидер.

Создается ощущение, что адресовались эти слова непосредственно США. Собственно, экологическая повестка Байдена не была секретом, о плане возвращении в то же Парижское соглашение также было известно. И слова президента России в данном контексте подобны наведению мостов, указанию вполне конкретных точек соприкосновения, вариантов сотрудничества.

Вашингтон пас принял. Но Америка не была бы Америкой, если бы она не попыталась тут же встать «впереди планеты всей». Только вернувшись в экологическое движение, она тут же собралась задавать ему темп на марше: «Реализуя и развивая три всеобъемлющие цели Парижского соглашения…, Соединенные Штаты будут осуществлять свое лидерство, чтобы способствовать значительному увеличению глобальных климатических амбиций для решения климатических проблем», — гласит документ.

Продвижением лидерства и реализацией амбиций на мировой арене займется новый чиновник. По инициативе Байдена в Штатах теперь появится должность «специального советника президента по климату». Он-то и станет глобальным рупором США.

Впрочем, работы хватит всем. Например, ряд распоряжений, касающихся министра финансов, говорит об участии Вашингтона в различных программах финансирования. Главе американского Минфина, то есть Джанет Йеллен, поручается обеспечить присутствие США на международных форумах и в организациях, работающих над управлением финансовыми рынками. И разработать стратегию, которая даст Штатам право голоса в международных финансовых институтах (в том числе в МВФ и Всемирном банке) при решении вопросов, связанных с программами финансирования экологических инициатив, созданием пакетов экономических стимулов, снижением долговой нагрузки в таких случаях.

Диета для дойной коровы

Однако Америка, опять же, не была бы Америкой, если бы не примеряла финансовую сторону экологического вопроса на себя. Байден уже поручил профильным ведомствам посчитать, во сколько же «зеленых» самому Вашингтону обойдется «зеленый курс».

По оценке вице-президента Опоры России Павла Сигала, в целом инициативы Байдена могут обойтись американской казне в 3-4 триллиона долларов. Даже с учетом того, что Белый дом не стесняется регулярно печатать недостающие средства, что-то придется и заработать. То есть, собрать налоги с «дойных коров». В числе которых одна из самых тучных — нефтегазовая отрасль.

Но тут возникает некоторый диссонанс. Дело в том, что Байден распорядился приостановить заключение новых договоров на аренду участков на федеральных землях и в прибрежных водах, предназначенных для добычи нефти и газа.

Американский институт нефти тут же заявил о том, что крах отрасли не за горами. «Одним росчерком пера администрация поворачивает светлое энергетическое будущее Америки вспять и направляет нас на путь большей зависимости от иностранной энергии, производимой с более низкими экологическими стандартами», — говорится в опубликованном API заявлении.

Это, конечно, звучит несколько утрированно. Тем более, что отрасль была вполне подготовлена к нынешним директивам. «Нефтяники заранее запаслись разрешениями на бурение на этих землях в преддверии выборов, так как запрет был одним из обещаний Байдена», — говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Кроме того, по мнению Павла Сигала, напрямую ссориться с крупными нефтегазовыми корпорациями Байден просто не рискнет. «Стране нужны большие инвестиции после кризиса, соответственно, высокая собираемость налогов», — поясняет он. Но рацион американского «священного животного» будет постепенно оскудевать.

«Специфика добычи сланцевой нефти в США такова, что для поддержания стабильных объемов добычи нужно постоянно бурить новые скважины — в течение первого года они дают максимальный объем, затем добыча быстро сокращается», — пояснил «Эксперт Online» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, резкого сокращения добычи в Штатах не будет — это будет происходить постепенно. Выбывающие объемы на глобальном рынке при этом будут замещать Саудовская Аравия и Россия.

«В результате ОПЕК+ и страны, не входящие в альянс, получат прекрасную возможность постепенно наращивать добычу. США постепенно потеряют статус лидера мировой нефтедобычи и за это место будут бороться Саудовская Аравия и Россия — добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Получается, что бенефициарами новой экологической политики США станут, в случае с углеводородами, совсем не США. Такой вариант не просто нетипичен для Вашингтона — он сюрреалистичен. Так что по всей видимости, что-то господин Байден пока не договаривает.

Оранжевый свет для автопрома

Впрочем, инициативы нового руководства США касаются не только производителей углеводородов. Хотя к сланцевикам у Байдена особенно «нежное отношение», достанется и другим отраслям. В частности — еще одному участнику технологично-пищевой цепочки — автопрому.

Здесь перестройку Байден решил начать почти личным примером, предписав «чистые автомобили с нулевым уровнем выбросов для федерального, государственного, местного и племенного правительственных парков, включая автомобили Почтовой службы США».

Но ведь конечная цель — нулевой уровень выбросов в целом по стране. Так что автопрому хочешь не хочешь, а придется заняться выхлопами. Это Трамп когда-то грудью встал за американский автопром, начав чуть ли не войну с Калифорнией, законы которой по поводу выбросов оказались жестче федеральных. Байдену же нужен чистый воздух. О конкретных мерах в данном направлении в распоряжении пока ничего не говорится. Но есть любопытный пункт: «Если необходимо, план должен рекомендовать любое дополнительное законодательство, необходимое для достижения этих целей».

Как предположил Артем Тузов, в перспективе речь может пойти о росте фискальной нагрузки для крупнейших американских автопроизводителей. Что станет драйвером роста цен на их продукцию. «Можно ожидать, что на фоне глобального кризиса объемы продаж авто корпорациями снизятся. Особенно это скажется на Большой Детройтской тройке — General Motors, Ford и Chrysler, которые имеют самую большую долю авторынка», — рассуждает эксперт.

«Трамп отсрочил решения об увеличении штрафов для автоконцернов за экологические нарушения, которые в свое время инициировал Барак Обама. Известно, что Джо Байден во многом повторяет инициативы Обамы, поэтому вполне вероятно, что новый президент США вернется к теме штрафов», — добавляет Артем Деев.

Он также полагает, что рост штрафных санкций неминуемо скажется на ценах. А это может привести к нежелательным последствиям. «Доступность автомобиля для американских граждан — это сама концентрация выражения "американская мечта". Такое решение вполне может вызвать недовольство не только крупнейших компаний, но и рядовых граждан страны», — добавляет Деев.

При этом не стоит забывать, что одна из традиционных реакций американского автопрома в критических ситуациях — сбрасывание «балласта». То есть, массовые сокращения, а то и закрытие предприятий. А безработица, тем более в постпандемийном мире, — это совсем не американская мечта.

Дорогу «зеленым!»

Получается, что отрасли, традиционно бывшие опорой и надеждой США, столкнутся с серьезными вызовами, которые не обойдутся без финансовых потерь. Но кто же тогда выдвинется на передний план? Кто обеспечит тот баланс между «интересами экономического развития и сохранения окружающей среды»? В распоряжении Байдена много говорится о поддержке инноваций, развитии технологий. Но конкретики пока нет.

По мнению экспертов, наибольшую пользу от реализации зеленой политики получат производители солнечных панелей, ветряных установок и и прочего оборудования для ВИЭ, биоразлагаемой упаковки, электрокаров, а с ними — компании, занимающиеся выработкой металлов, которые нужны для создания тех же батарей и аккумуляторов, и других комплектующих.

Без сомнения, эти отрасли — очень перспективные. По оценкам ряда экспертов, доля ВИЭ в энергобалансе США в 2020 году превысила 23%. В следующие три года доля электричества, получаемого «чистыми» способами должна вырасти до 25%.

Что касается электромобилей, то пандемийный 2020 год стал весьма показательным — если потери мирового автопрома в сегменте легковых автомобилей за первые 6 месяцев составили 28%, то электромобили просели только на 14%. Ожидается, что к 2030 году доля этого вида транспорта в мире достигнет 48%.

Все это звучит крайне оптимистично. Но есть одно «но». Соединенным Штатам, как и другим странам мира, деньги нужны не к 2030 году. Они нужны в этом году, в следующем. Пандемия, нефтяной кризис, последствия торговых войн — все это обошлось США недешево и сейчас, как никогда, Вашингтону нужны сильные налогоплательщики, способные регулярно пополнять казну.

Понятно, что в краткосрочной перспективе они останутся прежними. Даже при всей энергичности преемника Трампа. Однако именно сейчас, в трудные для экономики времена объявлять «мир хижинам, войну дворцам» — весьма рискованный шаг.

С другой стороны, сказал же накануне в Давосе Владимир Путин, что «мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард"». Возможно, к такой идее придется привыкнуть и Штатам.