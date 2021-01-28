Чистый воздух угольного терминала

Новогодний рост цен на уголь в Азии вызвал рост грузопотока угля в восточном направлении на десятки процентов за последние пару месяцев. Тема экологии в портах вновь становится актуальной. С инициативой по изменению законодательства для повышения требований экологически безопасной перевалки угля в морских портах выступили федеральные экологические эксперты.

Так проект поправок в ФЗ «О морских портах» был представлен на рассмотрение в Торгово-промышленной палате РФ. Представители Общественной палаты РФ поддержали идею принятия законопроекта. В ближайшее время ТПП РФ направит материалы в профильные федеральные органы власти и парламент для рассмотрения. Сенатор от Приморского края назвала инициативу «своевременной и логичной». Представители бизнеса говорят, что системно занимаются проблемой экологизации своей деятельности и активно внедряют наилучшие доступные технологии.

Введение обязательных требований по внедрению НДТ не станет проблемой для крупных стивидорных компаний, активно модернизирующих портовую инфраструктуру. Проблемы могут возникнуть у небольших и не очень социально ответственных игроков, которые работают с целью максимальной маржинальности бизнеса без учета социального фактора и экологических последствий.

Трудности роста

Проблему угольный пыли не знали граждане СССР. В советское время экспорт этого ресурса был на порядок ниже нежели сегодня. Для примера в 1986 году огромная страна экспортировала лишь 33 млн тонн угля в год. Однако с 2000ых годов начался активный рост экспорта этого товара. В последние годы он вышел на уровень около 200 млн тонн. Россия экспортирует уголь более чем в 50 стран мира, в 26 государств из них объемы поставок превышают 1 млн тонн в год, а общий объем экспорт превышает 200 млн тонн в год.

Уголь из основных бассейнов –Кузбасса, Якутии, Хабаровского края – традиционно едет в порты перевалки находящиеся в Краснодарском крае, в Ростовской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Мурманской областях, в Чукотском и Ненецком АО, в Санкт-Петербурге.

Однако основное направление экспорта – Азия, именно этот регион наращивает потребление угля, в отличии от европейских стран. И именно дальневосточные порты, среди которых Находка, Советская Гавань, Ванино, Посьет, долго время работавшие на генеральные грузы, были вынуждены резко сменить вид деятельности на перевалку угля. Проблема резкого роста экспорта вызвала проблемы адаптации отрасли и экологические проблемы.

На первом этапе многие порты просто не успевали учесть негативные последствия от перевалки сыпучих грузов – главная из которых пыление. В итоге угольная пыль накрыла многие российские города. Эта проблема долго зрела, пока не вызвала критику президента РФ Владимира Путина. Многие стивидоры услышали президента, и в последние годы активно приводят свое портовое хозяйство к лучшим экологическим стандартам по своей инициативе.

Испанский хай-тек

Хороший пример того как угольные терминалы модернизируются под новые экологические требования – демонстрирует «Терминал Астафьева», расположенный в порту Находка. С 2017 года стивидор реализует программу по переходу на экологически защищенную перевалку. Со времени поручения президента на «Терминале Астафьева» сложа руки не сидели, внедряли все необходимые НДТ, многие из которых уникальны для отрасли.

Сегодня на предприятии работает система мониторинга состояния окружающей среды и управления производственными процессами, установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. При погрузке угля в трюм используется телескопическая погрузочная машина.

По словам генерального директора АО «Терминал Астафьева» Руслана Кондратова, намерена и дальше минимизировать воздействия на окружающую среду. «Компания в последние годы провела большую работу по внедрению технологии НДТ для обеспечения экологической безопасности перевалки угля» - говорит г-н Кондратов.

Сейчас терминал строит уникальный навес над зоной выгрузки железнодорожных вагонов. Навес изготовлен испанской компанией Gaptek, мировым лидером по производству объемных металлоконструкций по индивидуальному заказу. Одни свайные колонны конструкции будут достигать 40 метров в высоту.

Деятельность «Терминала Астафева» уже была отмечена экологами. Так заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Светлана Липина – отметила «Нами была проведена работа по обобщению лучших зарубежных практик использования НДТ в морских порах с угольными терминалами. Мировая практика прямо подтверждает, что все компании-операторы крупных морских терминалов мира уделяет особое внимание вопросам защиты окружающей среды при перевалке угля».

При этом Терминал Астафьева» не одинок в стремлении улучшить экологию. В Приморском крае – основном экспортном окне российского угля модернизацию ведут многие компании.

«Администрация Приморского края совместно с федеральными органами власти подписало соглашение с 9 стивидорными компаниями, работающими в Находке. Общая сумма инвестиции в портовую инфраструктуру за период с 2017 по 2020 годы составляет свыше 2,8 миллиарда рублей, финансирование осуществляется за счет частных средств. Стивидорными компаниями выполнены обязательства по приобретению спецтехники и средств пылезащиты, всего на реализацию направлено более 2,4 миллиарда рублей (86,4 % от общего плана)» - говорит Людмила Талабаева – сенатор РФ от Приморская края.

Прозрачность сектора – прозрачность воздуха

Однако не все стивидоры следуют крайне дорогостоящему правилу отрасли - на модернизацию. Именно поэтому экологи решили выступить с инициативой по законодательному ужесточению требований к перевалке угля.

«Обязанность по соблюдению наилучших доступных технологий для стивидоров не закреплена на уровне федерального закона, имеются нормы только в ведомственных нормативно-правовых актах», - говорит первый заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. - «Необходимо введение обязанности применения НДТ на уровне Федерального закона».

В рамках инициативы экологи предлагают внести поправку в федеральное законодательство и дать определение «экологически безопасной перевалка угля» как совокупности технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям. При этом набор наилучших доступных технологий должен быть дифференцированным и завесить от трех факторов: объем грузооборота, типа терминала (универсальный или специализированный) и близость жилых домов (в настоящее время в границах санитарно-защитных зон многих терминалов проживают тысячи людей).

«В случае принятие поправок в федеральное законодательство потребуется актуализировать соответствующий справочник по НДТ» Считает Зоя Шаргатова – исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромет. По ее словам, во-первых, необходимо введение классификации портов на универсальный или специализированный. Во-вторых, по объему грузооборота - до 1 млн тонн угля в год, от 1 до 10 млн тонн и свыше 10 млн тонн. Кроме того необходимо учитывать расположения порта на городской территории и наличия жилья в санитарно-защитной зоне терминала. «Ранжирование видов обязательных к применению НДТ должно зависимость от типа порта. Также стоит подумать про введение к категории НДТ технологических решений, ранее отнесенных к перспективным. Наиболее дискуссионный вопрос это определение механизма подтверждения соблюдения обязанности по экологически безопасной перевалке: либо это будет обязательная сертификация, либо государственная экологическая экспертиза, иные механизмы» - рассуждает Шаргатова.

«Предложения по введению в законодательство понятия «экологически безопасной перевалки угля» в морском порту представляются логичными и правильными. Основная цель нашей деятельности состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные условиях жизни для жителей портовых городов» - говорит председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Сообщества – «за»

Инициативы экологов поддерживают как законодатели и экономисты, так и представители бизнес-сообщества.

«Введение обязательных законодательных требований по применению наилучших доступных технологий соответствует мировому опыту и будет способствовать решению проблемы «угольной пыли» в портовых городах России», - говорит Липина.

Поддерживают инициативу и в ТПП. «Предложения о корректировке законодательства - интересны и найдут поддержку со стороны ТПП РФ. Мы планируем направить эти предложения в профильные ФОИВы: Минтранс, Минприроды, Минэнерго, Росприроднадзор, Росгидромет, Роспотребнадзор и др. и Федеральное Собрание РФ- Госдуму и Совет Федерации» - говорит Сергей Алексеев – председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии.

Согласен с тем, что в отрасли нужно установить понятные и прозрачные правила игры, и Руслан Кондартов. «Мы согласны с позицией экологов о необходимости перехода стивидоров к высоким стандартам, гарантирующим безопасность, как для граждан, так и для производства. Введение четко сформулированных норм на федеральном уровне позволит компаниям ясно представлять, какие технологические задачи перед ними стоят», — заявил он.

При этом Руслан Кондратов отметил, что перед принятием новых норм необходима детальная оценка особенностей каждого предприятия и его воздействия на окружающую среду, чтобы выдвигаемые участникам рынка требования были обоснованы. Он отметил, что издержки экологичного переоборудования могут быть особенно чувствительны для небольших компаний.

Своевременность инициативы отметила и Людмила Талабаева: «Я ознакомилась с предложениями коллег, мне представляется, что инициатива своевременная и логичная. Крупнейшие стивидорные компании региона активно применяют наилучшие доступные технологии и смогут исполнить новые обязательные требования по экологически безопасной перевалки угля. Вопрос защиты прав жителей и заботы об экологии для нас всех первоочередной».

