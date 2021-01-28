Давос: к лету будет вакцинирован каждый четвёртый индиец

На Всемирном Экономическом Форуме (WEF) в Давосе по видеосвязи выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Выступление индийского лидера было встречено в Давосе с большим интересом. Не удивительно, потому что согласно прогнозу МВФ ВВП Индии, снизившийся в 2020 году на 8%, т.е. приблизительно на столько же, как ВВП еврозоны, в текущем году может вырасти на 11,5%.

Коронавирусная пандемия сильно ударила по Индии, но события последних недель показывают, что ситуация меняется. Сейчас в Индии проходит одна из самых масштабных массовых вакцинаций на планете. Дели поставил амбициозную цель – привить к июлю приблизительно четверть миллиардного населения и бесплатно передать бедным странам миллионы доз индийской вакцины.

Естественно, большая часть выступления Нарендры Моди была посвящена пандемии и ситуации в стране. Он напомнил, что в начале прошлого года мировое сообщество справедливо опасалось того, что Индия не выдержит удара коронавируса.

Тем не менее, подчеркнул Моди, Индии удалось взять болезнь под контроль, стремительными темпами развивая необходимую для борьбы с ней инфраструктуру. В борьбе с пандемией индийские медики и власти не стали изобретать велосипед. Они широко использовали распространенные и испытанные методы: широкомасштабное тестирование населения и отслеживание контактов инфицированных.

По словам Нарендры Моди, Индии удалось перейти с импортного медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом, на оборудование индийских фабрик и заводов. Сейчас Индия не импортирует медицинское оборудование, а отправляет за границу свои аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус.

Индийский премьер рассказал, что Дели отправляет за границу бесплатную вакцину, и подтвердил, что индийцы намерены выполнить план по вакцинации и вакцинируют к лету 300 миллионов человек.