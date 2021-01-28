В Давосе обсудят промышленную революцию и борьбу с бедностью

28 января стартует четвертый день работы Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), участников и гостей которого ждет разнообразная программа, а именно будет проведено 28 сессий, в удаленном режиме выступят король Иордании Хусейн, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Аргентины Альберто Фернандес. В центре внимания участников остается четвертая промышленная революция, а также внедрение инновационных и цифровых технологий в мировую экономику и повседневную жизнь людей. Поклонников «цифры» наверняка заинтересует встреча с генеральным директором Google Inc. и Alphabet Сундаром Пичаем, которому, как ожидается, придется ответить на ряд вопросов относительно монополии IT-гигантов в современном мире.

Участники ВЭФ обсудят вопросы по предотвращению киберпандемии, цифровые валюты и сроки восстановления транспортного сообщения между странами, прерванного из-за пандемии COVID-19. Пройдут сессии, посвященные профессиональной подготовке кадров и борьбе с бедностью в мире. Последняя проблема, к слову, приобрела большую актуальность в период пандемии.

Напомним, 26 января на форуме в Давосе выступил президент России Владимир выступил. Мероприятие прошло в режиме онлайн и стало первым за последние 12 лет.

