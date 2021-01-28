Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости»

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг «российских королей недвижимости» по итогам 2020 года. Согласно данным издания, его возглавила компания «Киевская площадь», которая принадлежит Году Нисанову и Зараху Илиеву. За прошлый года компания заработала на аренде 1,28 млрд долл.

«Киевской площади» принадлежат такие объекты, как агрокластер «Фуд Сити» (930 тыс. кв. м) и «Европейский» (180 тыс. кв. м). Кроме того, компания открыла минувшей осенью в Москве на месте Щёлковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский». Также «Киевская площадь» планирует к началу 2023 года завершить реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский», передаёт РБК.

На втором месте расположилась группа «Ташир», владельцем которой является Самвел Карапетян. Доход компании от аренды по итогам 2020 года составил 585 млн долл. «Таширу», в частности принадлежит ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе (220 тыс. кв. м), многофункциональный комплекс Kvartal West (140 тыс. кв. м) и отель Novotel Moscow City.

Замыкает тройку лидеров группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доходы компании от аренды в прошлом году составили 460 млн долл. «Сафар» владеет отелями Moscow Marriott Grand и «Националь», а также ТЦ «Калейдоскоп» (115,7 тыс. кв. м). Кроме того, «Сафмару» принадлежит около 1,5 млн кв. м складских площадей.

Как отмечает издание, в рейтинг крупнейших российских рантье по итогам 2020 года попали два новичка. Речь идёт от АФК «Система» Владимира Евтушенкова ($90 млн, 20-е место), которой принадлежит более 1 млн кв. м и группе «РАМО-М», получающая основной доход от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае (65 млн, 27-е место).

Ранее сообщалось, что эксперты журнала Forbes на основе данных крупнейших консалтинговых агентств составили рейтинг российских менеджеров высшего звена с самыми высокими среди руководителей зарплатами.

Первое место занимают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли со средним вознаграждением в 2,79 млн долл. При этом, по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса его уровень снизился на 15%. На втором месте руководители российских предприятий тяжёлой индустрии, здесь средняя з/п топ-менеджеров в 2020 году составляет 1,87 млн. долларов (+5% по сравнению с 2019 годом).

Далее расположились руководители компаний сферы телекоммуникации – 1,31 млн долл. (+2%), топ-менеджеры коммерческих банков (1,05 млн. долл.), а также руководители инвестиционных банков (1,03 млн. долл.).