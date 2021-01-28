ФСИН обвинила Навального в нарушении правил условного срока до и после комы

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой заменить руководителю Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за нарушений условий контроля отбывания условного срока, поделилась в беседе с «Интерфаксом» глава профильного управления ФСИН Елена Коробкова. Она уточнила, что период нахождения оппозиционера на лечении не учитывается.

«Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации», - рассказала Коробкова. Она пояснила, что речь идет о неявке Навального минимум шесть раз в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации за период с января по август.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание. Пилоты приняли решение посадить самолет в Омске, где он был госпитализирован, позже оппозиционер впал в кому, а местные врачи поставили ему диагноз нарушение обмена веществ. Через несколько дней по требованию семьи Навальный был перевезен в берлинскую клинику. Власти ФРГ, спустя время, сделали заявление о том, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако, не предоставили России доказательства и результаты его анализов.

