В Германии ожидается внушительный рост

На презентации правительственного доклада «Ежегодный экономический отчет» федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альмайер заявил, что несмотря на последствия Covid-19 первая экономика Старого Света, вероятно, вырастет на 3% по сравнению с предыдущим, «пандемическим» годом. Оптимистичный прогноз главного немецкого экономиста не стал сюрпризом, потому что осенью прошлого года в экономике наметился перелом в сторону роста.

«Хорошая новость то, что рост, который мы наблюдаем с сентября-октября 2020 года,- сказал Альмайер,- продлится и в 2021 году, хотя и не такими высокими темпами, как мы надеялись».

Немецкий министр экономики ожидает, что «экономика вернется на допандемический уровень во второй половине года». На особенно оптимистичный лад настраивает, по его словам, то, что лучше ожиданий и прогнозов многих специалистов работает промышленность.

Конечно, восстановление главной экономики Европы не будет гладкой дорогой. На пути к восстановлению ее ждет немало препятствий. Например, то, что финансовая помощь предприятиям и компаниям, пострадавшим от коронавирусной пандемии, приведет к консолидации общественных финансов. Несмотря на это, подчеркнул Петер Альмайер, он категорически против повышения налогов. Сейчас для этого, как минимум, не самое подходящее время.

Министр выразил уверенность, что правительству удастся избежать повышения налогов и постепенно вернуться к так называемому Schuldenbremse, т.е. «долговому тормозу», который включен в конституцию ФРГ, но на время пандемии отменен.

«В основном законе имеются возможности для применения исключений,- объяснил министр.- Ими мы и пользуемся в этом году. Полагаю, что он (министр финансов ФРГ Олаф Шольц) расскажет нам о приоритетах в этом вопросе». Петер Альтмайер назвал решение новой американской администрации вернуться к Парижскому соглашению по климату «хорошей возможностью для европейско-американского альянса по климату»

Главный экономист ФРГ считает, что цифровые и зеленые технологии обеспечат переход после пандемического спада к уверенному росту экономики.

«Я считаю важным, что мы сможем войти в глобальную водородную экономику,- подчеркнул Альтмайер.- Убежден, что немецкие компании смогут стать в авангарде этого процесса».

Слушать хорошие прогнозы, конечно, приятно, но едва ли все в Германии разделяют оптимизм министра экономики. Одна из причин их скептицизма заключается в том, что несмотря на неплохой четвертый квартал по итогам года немецкая экономика просела на внушительные 5,3%. Это был худший год для нее за 11 лет, прошедшие со времени финансового кризиса 2009 года, когда снижение составило 5,7%. Тем не менее, по сравнению с экономиками других европейских стран немецкая показала далеко не самый плохой результат благодаря относительно мягкому и

короткому локдауну весной. Сыграли свою положительную роль мощная финансовая поддержка экономики и производственный сектор.