Google заблокировал аккаунт украинского политолога, который сотрудничал с адвокатом Трампа

Онлайн-сервис Google заблокировал аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который сотрудничал с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

«Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах Telegram. Присоединяйтесь друзья», – написал Телиженков в Facebook.

Рудольф Джулиани неоднократно посещал Украину в поисках доказательств незаконных действий в 2014-2016 годах вице-президента США Джо Байдена.

Весной 2020 года Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В 2016 году Шокин возобновил уголовное дело в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Джо Байден тогда потребовал увольнения Шокина и пригрозил заморозить американскую помощь Украине на один миллиард долларов.

В октябре 2020 года США ввели санкции в отношении депутата украинского парламента Андрея Деркача, который ранее опубликовал записи телефонных переговоров вице-президента США Джо Байдена и президента Украины Петра Порошенко 2015 года. В опубликованном телефонном разговоре Байден просит Порошенко об увольнении генерального прокурора Украины Виктор Шокина.

В октябре 2020 года американская газета New York Post опубликовала письмо, доказывающее, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встречался с украинскими бизнесменом, у которого работал его сын Хантер Байден.

Twitter заблокировал все сообщения, связанные с материалом New York Post.

9 января 2020 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch.