Курс доллара: рубль падает всё ниже

Российский рубль в четверг продолжил сползание вниз.

Начав торговую сессию с отметок 75,84 против доллара и 91.75 против евро, к 17:00 мск нацвалюта откатилась до 76,19 и 92,21 за американскую и европейскую валюты соответственно.

Сам доллар при этом заметно укрепился. Индекс DXY c 90,15 пункта достиг за тот же период 90,59 Произошло это всё на фоне смены настроений на рынках. Как отмечают аналитики БКС несколько факторов объединили свои силы, чтобы вбить рынок «в землю». По их словам, падение индексов Dow Jones Industrial Average (2%), Nasdaq Composite (2,6%) и S&P 500 (2,6%) к закрытию ускорилось. Распродажи ознаменовали самое сильное падение основных индексов с октября.

Во-первых, мрачное настроение быстро распространилось на Уолл-стрит после последнего заседания ФРС и пресс-конференции председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Ключевые изменения в заявлении FOMC в совокупности поставили под сомнение сроки восстановления экономики после пандемии COVID-19. Вторым фактором стала ситуация со сверхспекулятивными акциями, где розничные инвесторы выкупают шорты фондов.

Как итог можно ожидать, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,7-76,3 в паре с долларом и на уровне 91,2-92,5 в паре с европейской валютой.

