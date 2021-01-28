МГУ возвращается к очной форме обучения

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ о возобновлении очной формы обучения с 8 февраля 2021 года.

При этом в целях минимизации рисков распространения коронавируса студентам и сотрудникам МГУ рекомендуется соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Приказом при организации учебного процесса рекомендовано не допускать скопления обучающихся в холлах и коридорах, при входе в аудитории соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски, а также применять шахматную рассадку в аудиториях.

25 января президент России Владимир Путин по случаю дня российского студенчества провел в режиме видеоконференции встречу с учащимися российских вузов. В ходе встречи президент заявил о возможности возвращения к нормальному формату обучения.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только заслушал доклады соответствующие. У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается, вот уже стало меньше 20 тысяч. И, кстати говоря, московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», – сказал Путин.