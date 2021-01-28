МВД запретило обрабатывать фотографии для паспортов

Согласно новому административному регламенту МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов запрещается обработка и ретуширование фотографий для документа, пишет «Российская газета».

«Вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств - уточненные требования к фотографии для документа. По новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фото», - пишет издание.

В документе подчеркивается, что фотографии гражданина на паспорт «с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки» приниматься не будут. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого, пишет газета.

По новым правилам также запрещается использовать цветные контактные линзы при фотографировании для получения паспорта и предоставлять фото в форменной одежде, поскольку такой метод любят использовать аферисты, отмечается в статье.

Также запрещено фотографироваться на паспорт в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Фото на паспорт в головном уборе допускается только в случае, если атрибут не скрывает часть лица и необходим по религиозным убеждениям. Фотография в паспорте должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления», снимок допускается черно-белым или цветным, уточняет издание.

