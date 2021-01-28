МВФ: все решит гонка между мутирующим вирусом и вакцинами

По уточненному прогнозу МВФ в 2022 году объем экономик КНР и США будет всего лишь на 1,5% меньше, чем прогнозировалось до пандемии. По остальным развитым экономикам отставание от допандемических уровней будет более весомым – 2,5%. И далеко позади, считают экономисты Фонда, останутся развивающиеся экономики, за исключением Китая. Их ВВП будет на 8% меньше того, что прогнозировали экономисты до пандемии.

Причины такого успеха двух крупнейших экономик планеты разные. Пекин успешно осуществил то, что МВФ называет «эффективные ограничительные меры». С их помощью Пекину удалось агрессивно сдержать распространение коронавируса.

Вашингтон же боролся с пандемией вяло и локдаунов не вводил, но преуспел в поддержке экономики, обойдя по размерам помощи все остальные страны. За столь решительные меры по поддержке экономики МВФ хвалил США еще до появления последней такой программы, предложенной президентом Байденом. Ее объем составляет 1,9 трлн долларов.

Экономисты Фонда считают, что США справляются с пандемией в плане экономики лучше еврозоны, потому что в Старом Свете вводили жесткие локдауны. Еще одна причина в том, европейские экономики менее гибкие и, следовательно, приспособленные к локдаунам.

В целом, прогнозы МВФ показывают, что лучше всего дела с экономикой обстоят у стран, у которых лучше доступ к вакцине и которые готовы не жалеть денег на поддержку экономикам.

«Сейчас многое зависит от исхода гонки между мутирующим вирусом и вакцинами против него, а также от способности политиков предложить эффективную помощь, когда закончится пандемия»,- говорит главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Вывод Фонда однозначен. Гонку скорее всего выиграют люди, а не вирус. Что же касается экономики, то на коне будут страны, которые отбросят страхи перед ростом инфляции и будут энергично поддерживать свои экономики.

Авторы прогноза разбивают страны по перспективам в экономике на три большие группы. Китай и США вернут почти все, что было утеряно за время пандемии и кризиса.

Остальные развитые страны попали в среднюю группу. В МВФ считают, что их восстановление можно ускорить при помощи усиления поддержки экономикам.

Больше всего пострадали развивающиеся страны, за исключением КНР. В них последствия вызванного пандемией кризиса останутся на более продолжительное время.

«Около 90 миллионов человек, вероятно, окажутся в 2021-22 годах за порогом бедности»,- говорится в прогнозе МВФ.

Безработица останется выше нормального уровня и после окончапния пандемии. Что касается инфляции, то ее роста особенно опасаться не следует, считают в Фонде. Рост цен в развитых экономиках ожидается в среднем около 1,5%, а в развивающихся – ниже 4%.

Вне всяких сомнений, для прочного и широкомасштабного восстановления глобальной экономики, уверена Гопинат, необходимо сдержать коронавирус. Это означает, что необходимо проводить массовые вакцинации не только в богатых развитых странах, но и в бедных развивающихся, которые сейчас по массовости очень сильно им уступают. В этом отношении, полагает главный экономист МВФ, нельзя не приветствовать присоединение к инициативе Covax по изготовлению и распространению вакцин от коронавируса Соединенных Штатов, потому что это позволит усилить финансирование инициативы и сделает ее более эффективной.

Гита Гопинат предупреждает, что ущерб для экономики в результате коронавирусной пандемии еще далеко не закончился и призывает очень внимательно следить за новыми мутациями Covid 19.

Говорить о победе над вирусом можно будет лишь тогда, когда он будет контролироваться везде, а не в отдельных странах.

«Если мы быстро победим пандемию,- подчеркнула Гопинат,- то в 2020-25 годах глобальный доход вырастет на 9 трлн долларов. Причем, этот рост будет касаться всех стран».

Около половины, приблизительно 4 трлн долларов придутся на развитые экономики.

В целом же можно говорить, что в МВФ ждали худшего.