Новая налоговая инспекция отследит зарубежную активность

Заработал 500 млн — попал в «десятку»

Как заявили в Федеральной налоговой службе, ведомство уже с начала февраля начнет обслуживать физлиц с доходом от 500 млн рублей в специализированной налоговой инспекции, созданной специально для крупнейших налогоплательщиков. Впрочем, подчеркнули в ФНС, никаких специальных или особенных условий и изменения порядка работы налоговых органов в этой инспекции не предполагается.

При отнесении налогоплательщика к крупным будут учитываться и дополнительные критерии: наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера. «Администрирование налогоплательщиков — физических лиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения. Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства», — передает ТАСС заявление ведомства.

Как подчеркнули в ФНС, российское налоговое законодательство постоянно претерпевает изменения, которые связаны с современными требованиями. В числе новшеств последнего времени — институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен. Также произошло увеличение налоговой нагрузки на собственников дорогостоящих объектов имущества.

Как раз в рамках реализации этих новшеств ФНС создает межрегиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам № 10. По мнению чиновников ФНС, такой подход «позволяет улучшить качество взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов: обеспечить высокий уровень прозрачности администрируемой среды, выработать единые правоприменительные подходы по ключевым вопросам, а также снизить административную нагрузку».

Внимание — к активам за рубежом

Появление нового подразделения для контроля лиц со сверхдоходами было ожидаемо, говорит управляющий партнер АБ «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. По его словам, это входит в концепцию реализации мероприятий по возврату вывезенного за рубеж капитала.

И ведь здесь есть за что побороться — как напоминает эксперт, сейчас ФНС располагает данными о порядка 700 тыс. зарубежных финансовых счетов, что говорит о высоком числе налоговых резидентов. Предполагается, что на всех возможных счетах может находиться в пересчете на российскую валюту не менее 13 трлн рублей, поэтому тщательная работа с ними просто необходима для создания лучших условий пополнения государственной казны.

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин также видит среди приоритетных задач «десятой инспекции» отслеживание переводов за границу, раскрытие оффшорных компаний и аффилированных с ними юрлиц. А также — установление связей для сокрытия доходов между физическими и юридическими лицами и так далее.

То есть это те вопросы, которые вряд ли сможет решить даже сотрудник налоговой службы со стажем в 3-5 лет, отмечает юрист. Поэтому данное подразделение будет состоять из тех специалистов, которые уже достаточно долго работают в ФНС и зарекомендовали себя с лучшей стороны, а также обладают необходимыми компетенциями для решения самых сложных вопросов, касающихся налогообложения и отслеживания цепочек переводов. Наверняка стоит ждать выделения небольшого количества сотрудников под эту структуру внутри региональных ведомств, говорит он.

Для успешных граждан это никакой угрозы не таит, предполагает Павел Уткин. Разве что скрывать некоторую часть своих доходов будет сложнее. Но на данном этапе, с учетом налоговых соглашений с рядом оффшоров — а Кипр, Мальта, Люксембург и другие государства договорились с Россией об избежании двойного налогообложения и поднятия ставки налога на проценты и дивиденды до 15% — это и так становится непросто. Поэтому все сведется к тому, что вести особо богатых граждан будут наиболее компетентные налоговики с серьезными перспективами на дальнейший карьерный рост.