ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая подтверждает полномочия делегации РФ в полном объёме. За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, ещё 24 депутата воздержались, передаёт РИА Новости.

Напомним, в первый день сессии, 25 января, глава делегации «самостийной» Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации нашей страны.

После этого заявления по правилам процедуры прошло голосование, в результате большинство поддержало идею представителя Украины опротестовать полномочия делегации в соответствии со ст. 8 регламента ПАСЕ.

Российские парламентарии неоднократно заявляли, что ограничение их прав недопустимо. Более того, было подчёркнуто, что если ассамблея не подтвердит полномочия российской делегации, то она в полном составе покинет эту площадку.

