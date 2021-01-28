Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции 31 января

Столичная прокуратура предостерегла о негативных последствиях участия в незаконных массовых мероприятиях 31 января.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Москвы в Интернете и социальны сетях появились сообщения, в которых граждан, в том числе несовершеннолетних призывают участвовать 31 января в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка.

Отмечается, что в целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура уже вынесла руководителям пяти отечественных и иностранных интернет-компаний предостережения. Также предостережения о недопустимости противоправных действий вынесено шести лицам, которые призывают к участию 31 января в несогласованном публичном мероприятии в Москве.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций намерена наложить штраф на большинство социальных сетей за публикацию их пользователями призывов к участию в митингах 23 января.

«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube. Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов. Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение судом административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей» – говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Роскомнадзор предупредил, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки и попросил руководство интернет-платформ «воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях».

