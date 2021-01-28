Протестующие попытались взять штурмом здание Генпрокуратуры в Ереване

В Ереване толпа протестующих пыталась взять штурмом здание Генеральной прокуратуры.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, сотни противников премьер-министры Никола Пашиняна предприняли попытку захватить здание надзорного ведомства республики.

Через некоторое время полицейским удалось оттеснить толпу от входа, начались задержания.

В настоящее время обстановка возле здания Генеральной прокуратуры остаётся неспокойной. Собравшиеся требуют немедленной отставки главы правительства и его ареста.

Напомним, митинги с требованием отставки Пашиняна начались после подписания мирного соглашения с Азербайджаном — оппозиция обвинила премьера в предательстве.

9 ноября Россия, Армении и Азербайджан заключили соглашение об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям в регион введены российские миротворцы, а все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе остались под контролем Баку. Кроме того, Армения обязана передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.

