Рынок акций провалился под собственным весом
Биржевой пузырь, который надувался на протяжении последних нескольких месяцев, вдруг начал сдуваться. Похоже, инвесторы осознали, что рост котировок не имеет под собой никакого фундамента.
Рынок выпустил пар. После бурного роста на протяжении почти всего месяца индексы затрясло, а акции даже самых сильных компаний начали стремительно дешеветь. По итогам сессии основные фондовые индикаторы США потеряли около 2,5%. Причем не потребовалось даже формального повода, рынок, скорее, рухнул под собственной тяжестью.
Не помогли и хорошие отчеты крупнейших по капитализации компаний. Еще во вторник ночью Microsoft представил очень хорошие цифры за IV квартал прошлого года.
А в среду Apple уже после закрытия торгов сообщил о рекордном росте выручки по итогам четвертого квартала, прибыль также оказалась рекордной, однако акции на продленной сессии рухнули более чем на 3%. Цифры Facebook также превзошли ожидания аналитиков, но ложкой дегтя стало сообщение о снижении числа активных пользователей второй квартал кряду. Как итог, падение акций на 3,5% в основную сессию, и еще почти на 2% в ходе продленной.
Впрочем, отчеты сейчас интересовали рынок в меньшей степени. Надулся настоящий пузырь.
Эксперты неоднократно указывали, и «Эксперт–Online» писал об этом еще в декабре, что ралли, начавшееся в ноябре прошлого года, больше походит на безумие и является едва ли не самым стремительным за всю историю. Оценки многих компаний до последних событий превосходили все разумные пределы. Фактически, трейдеры закладывали в котировки полное восстановление экономики от кризиса и даже больше, хотя на самом деле ситуация слабо изменилась. Напротив, в странах Европы и других частях света действуют жесткие локдауны, а экономическая динамика крайне сдержанная. Это подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл: американская экономика еще далека от полного восстановления, а существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время, заявил он.
«В целом экономическая активность остается ниже докризисного уровня, и дальнейшие шаги остаются весьма неопределенными. Темпы улучшения на рынке труда в последние месяцы замедлились. Занятость в декабре упала на 140 тысяч человек. И хотя в некоторых отраслях наблюдается позитивная динамика, она нивелируется теми секторами экономики, которые сильнее всего страдают от пандемии», — сказал Пауэлл.
После этих слов падение котировок усилилось. И далеко не факт, что оно остановится в ближайшие дни. Пока реализуется классический сценарий. Индексы до последнего удерживаются вблизи рекордных отметок только благодаря росту крупных компаний технологического сектора, а акции циклических компаний и банков начинают падать заблаговременно. Затем распродажи начинаются уже широким фронтом. Именно это мы и наблюдаем в настоящий момент.
Для справки, акции крупнейших банков потеряли от максимумов от 10 до 13%, а бумаги, Boeing, например, опустились до минимума с начала ноября.
Впрочем, как говорят эксперты, немаловажной причиной как бурного роста, так и сильного падения котировок является изменившийся характер самого рынка.
Еще в прошлом году мы писали, что важную роль стал играть рынок опционов, объем торгов на котором вырос в десятки, если не сотни раз.
«Огромное количество открытых контрактов заставляет маркетмейкеров хеджировать свои позиции, что часто приводит к ускорению роста или внезапным внушительным ценовым провалам. Кстати, минувшая среда безусловно войдет в историю, как один из самых невероятных дней. Во-первых, объем торгов на бирже Nasdaq побил все возможные рекорды, составил 11 миллиардов акций, и здесь нужно учесть, что многие из этих акций находились вблизи исторических максимумов. Эта цифра более чем вдвое превышает средний показатель в 4,3 миллиарда акций и почти на 50% превышает предыдущий рекорд. Второй момент, это абсолютный максимум по объему торгов опционами, в первую очередь опционами “колл”. 39 миллионов контрактов — ничего подобного мы еще никогда не видели», — поделился своими впечатлениями от бурной торговой сессии старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.
В завершение, нельзя не отметить и один очень любопытный исторический факт. Для президента демократа, коим является Джо Байден, первый год на посту, с точки зрения динамики рынков, чаще всего бывает крайне тяжелым.