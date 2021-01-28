Рынок акций провалился под собственным весом

Рынок выпустил пар. После бурного роста на протяжении почти всего месяца индексы затрясло, а акции даже самых сильных компаний начали стремительно дешеветь. По итогам сессии основные фондовые индикаторы США потеряли около 2,5%. Причем не потребовалось даже формального повода, рынок, скорее, рухнул под собственной тяжестью.

Не помогли и хорошие отчеты крупнейших по капитализации компаний. Еще во вторник ночью Microsoft представил очень хорошие цифры за IV квартал прошлого года.

А в среду Apple уже после закрытия торгов сообщил о рекордном росте выручки по итогам четвертого квартала, прибыль также оказалась рекордной, однако акции на продленной сессии рухнули более чем на 3%. Цифры Facebook также превзошли ожидания аналитиков, но ложкой дегтя стало сообщение о снижении числа активных пользователей второй квартал кряду. Как итог, падение акций на 3,5% в основную сессию, и еще почти на 2% в ходе продленной.

Впрочем, отчеты сейчас интересовали рынок в меньшей степени. Надулся настоящий пузырь.

Эксперты неоднократно указывали, и «Эксперт–Online» писал об этом еще в декабре, что ралли, начавшееся в ноябре прошлого года, больше походит на безумие и является едва ли не самым стремительным за всю историю. Оценки многих компаний до последних событий превосходили все разумные пределы. Фактически, трейдеры закладывали в котировки полное восстановление экономики от кризиса и даже больше, хотя на самом деле ситуация слабо изменилась. Напротив, в странах Европы и других частях света действуют жесткие локдауны, а экономическая динамика крайне сдержанная. Это подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл: американская экономика еще далека от полного восстановления, а существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время, заявил он.

«В целом экономическая активность остается ниже докризисного уровня, и дальнейшие шаги остаются весьма неопределенными. Темпы улучшения на рынке труда в последние месяцы замедлились. Занятость в декабре упала на 140 тысяч человек. И хотя в некоторых отраслях наблюдается позитивная динамика, она нивелируется теми секторами экономики, которые сильнее всего страдают от пандемии», — сказал Пауэлл.

После этих слов падение котировок усилилось. И далеко не факт, что оно остановится в ближайшие дни. Пока реализуется классический сценарий. Индексы до последнего удерживаются вблизи рекордных отметок только благодаря росту крупных компаний технологического сектора, а акции циклических компаний и банков начинают падать заблаговременно. Затем распродажи начинаются уже широким фронтом. Именно это мы и наблюдаем в настоящий момент.

Для справки, акции крупнейших банков потеряли от максимумов от 10 до 13%, а бумаги, Boeing, например, опустились до минимума с начала ноября.

Впрочем, как говорят эксперты, немаловажной причиной как бурного роста, так и сильного падения котировок является изменившийся характер самого рынка.

Еще в прошлом году мы писали, что важную роль стал играть рынок опционов, объем торгов на котором вырос в десятки, если не сотни раз.

«Огромное количество открытых контрактов заставляет маркетмейкеров хеджировать свои позиции, что часто приводит к ускорению роста или внезапным внушительным ценовым провалам. Кстати, минувшая среда безусловно войдет в историю, как один из самых невероятных дней. Во-первых, объем торгов на бирже Nasdaq побил все возможные рекорды, составил 11 миллиардов акций, и здесь нужно учесть, что многие из этих акций находились вблизи исторических максимумов. Эта цифра более чем вдвое превышает средний показатель в 4,3 миллиарда акций и почти на 50% превышает предыдущий рекорд. Второй момент, это абсолютный максимум по объему торгов опционами, в первую очередь опционами “колл”. 39 миллионов контрактов — ничего подобного мы еще никогда не видели», — поделился своими впечатлениями от бурной торговой сессии старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

В завершение, нельзя не отметить и один очень любопытный исторический факт. Для президента демократа, коим является Джо Байден, первый год на посту, с точки зрения динамики рынков, чаще всего бывает крайне тяжелым.