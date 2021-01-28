Сбербанк приобрел маркетплейс Goods.ru

Сбербанк, «М.Видео-Эльдорадо» и Goods.ru подписали соглашение по совместному развитию маркетплейса, сообщает пресс - служба финансовой организации. В рамках документа, банк становится основным владельцем компании и интегрирует ее в свою экосистему.

«В рамках сделки "Сбер" намерен инвестировать около 35 млрд руб. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании Goods.ru (ООО «Маркетплейс»)», - говорится в сообщении. Также Сбербанк приобретает часть долей Goods.ru, которые принадлежат в настоящий момент группе «М.Видео-Эльдорадо». В результате этого, доля банка в капитале Goods.ru составит 85%, подтвердила пресс-служба.

«М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована», - добавляется в заявлении. Также сообщается, что в совете директоров маркетплейса будут представлены все три стороны, а Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой банка. Уже сегодня здесь можно найти 18 основных категорий с 2,5 млн товаров. В будущем их число планируется увеличивать, рассказали в Сбербанке.