Умер Василий Лановой

На 88-м году жизни умер актер Василий Лановой. В начале января Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Лановой чувствовал себя хорошо, но из-за предосторожности был госпитализирован. 27 января его состояние резко ухудшилось и он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.

В 1957 году Василий Лановой окончил Театральное училище имени Б. Щукина. Учась на последнем курсе училища Лановой, сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин», что принесло ему всесоюзную известность.

С 1957 года Лановой служил в государственном академическом театре имени Е. Вахтангова.

Лановой снялся в 124 фильмах и его самыми заметными киноработами стали картины «Алые паруса», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Но самым любимым фильмом советских, а затем российских зрителей с участием Ланового стал фильм «Офицеры» 1971 года.