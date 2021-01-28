В 2020 году доходы россиян сократились на 3,5%

По сообщению Росстата реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5%.

В 2019 году реальные располагаемые доходы населения выросли на один процент, а в 2018 году остались практически неизменными – рост составил 0,1%. С 2013 по 2018 год реальные доходы населения падали, и их совокупное падение ставило 8,4%. Таким образом, с учетом падения доходов в 2020 году, реальные располагаемые доходы россиян в начале 2021 года сократились на 10,6% по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, Росстат сообщил, что оборот розничной торговли в России в 2020 году снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и составил 33,555 трлн рублей.

При этом розничный товарооборот продовольственных товаров упал на 2,6% - до 16,403 трлн рублей, непродовольственных товаров - на 5,2%, до 17,151 трлн рублей.

Худшим месяцем для розничной торговли в 2020 году стал апрель – тогда из-за карантинных мер оборот торговли сократился на 22,6%.