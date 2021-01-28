В 2020 году население России сократилось на полмиллиона человек

По предварительным данным Росстата в 2020 году численность населения в России упала на 510 тыс человек и на 1 января 2021 года составила 146 238 185 человек.

Аналогичное по масштабом уменьшение численности населения фиксировалось в 2015 году – тогда убыль составила 564,5 тыс человек. С 2008 по 2018 годы наблюдался рост численности населения, а максимальный рост был зафиксирован в 2013 году – число жителей страны выросло на 320 тыс человек.