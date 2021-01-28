В Германии оценили размеры замороженных из-за санкций активов россиян

По сообщению министерства экономики и энергетики Германии из-за санкций Евросоюза размер замороженных активов россиян и российских компаний в странах ЕС достигает размера от нескольких сотен до миллиардов евро, передает агентство «РИА Новости».

В целом в 2019 году в Германии было заморожено активов россиян на сумму около 337 тыс. евро, Ирландии — около 77 тыс., Италии - 148 тыс., Нидерландов - 819 евро, говорится в протоколе пленарного заседания бундестага от 13 января 2021. В прошлом году Германия занесла в черный список 341 тыс. евро, Нидерланды – 761 евро.

В период с 2014 года по 2020 год Берлин заморозил активов на сумму около 1,8 млн евро. Торговый оборот между Россией и Германией в 2014 году достиг показателя 67,7 млрд, в 2015 г. — 51,5 млрд, в 2016 г. — 48 млрд., передает правительство Германии.

Ранее торгово-промышленная палата Дюссельдорфа сообщила, что из-за антироссийских санкций экономика Евросоюза ежегодно теряет 21 млрд. Ущерб экономике Германии составляет 5,45 млрд евро.

Санкции ЕС против России начали действовать в 2014 году из-за вхождения в состав РФ Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона».

