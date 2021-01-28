В России за сутки выявлено 19,1 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки выявлено 19 138 случаев инфицированных коронавирусом нового типа, передает оперштаб. Накануне сообщалось о 17 741 случае заражения, что стало минимумом с конца октября. В общей сложности в стране зарегистрировано 3 793 810 случаев коронавирусной инфекции (+0,51%). За сутки от инфекции умерли 575 пациентов, всего скончалось 71 651 человек. За минувшие сутки из российских больниц выписаны 26 775 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости среди регионов РФ. В столице - 2 897 новых случаев COVID-19 за сутки, 62 пациента скончались, 6 142 были выписаны из больниц.

27 января в городе отмечался минимальный прирост с конца сентября - 1 837 заболевших. Вслед за Москвой по количеству случаев заражения за сутки идут Санкт-Петербург с 2 128 новыми случаями COVID-19 и Московская область - 939 случаев. В пятерке – Нижегородская область (+469) и Воронежская область (+382). В десятке – Ростовская область (+371), Свердловская область (+369), Красноярский край (+317), Хабаровский край (+291) И Пермский Край (+288).

