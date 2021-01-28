В Сбербанке дали советы по защите персональных данных

В Сбербанке дали советы россиянам по защите персональных данных. В крупнейшей кредитной организации страны рекомендуют для этого своевременно менять пароли, а также завести специальный e-mail для регистрации в бонусных программах и на развлекательных сайтах, передаёт РИА Новости.

Особое внимание в Сбербанке советуют обратить внимание пароли, которые не должны быть простыми. При этом менять их надо минимум один раз в три месяца.

«Ни в коем случае не создавайте один и тот же пароль для всех сервисов. Отделите личное от публичного. Заведите специальный адрес e-mail для регистраций в бонусных программах, на развлекательных сайтах и других похожих ситуаций», – подчеркнули в Сбербанке.

Также для защиты персональных данных рекомендуют подключить СМС-информирование об операциях по банковским картам. Очень важно своевременно обновлять программное обеспечение на всех своих устройствах, чтобы защитить данные от мошенников.

«Внимательно читайте условия сервисов и согласия на обработку персональных данных, чтобы понимать, у кого в использовании могут оказаться ваши личные данные. Не надо пренебрегать и настройками приватности в социальных сетях», – резюмировали в Сбербанке.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. При звонке с неизвестного номера они представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы только что обнаружили попытку взять кредит на паспорт абонента.

После того как жертва начинает возражать, что не намерена брать никаких кредитов, а также не подавала заявок, сотрудники пытаются убедить абонента в том, что прямо сейчас на его имя кто-то пытается получить кредиты.

Далее преступники пытаются узнать у собеседника, как можно больше информации, а именно, в каких банках хранятся его персональные данные. После выяснения всех деталей злоумышленники заявляют, что передали все данные в службу безопасности банков, которые назвал человек, а их служба безопасности в скором времени перезвонит.

После звонка от лже-сотрудника, который подтверждает, что видит попытку оформления кредита, следует попытка убедить «жертву» совершить «зеркальные действия» и подать онлайн-заявку на кредит, что, по его словам, сделает возможным отменить выдачу средств. Затем преступники требуют от жертвы сообщить им коды из СМС, а после оформления кредита вернуть заёмные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет, который принадлежит мошенникам.

