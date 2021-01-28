У Евросоюза серьезные проблемы с вакцинацией

Разговоры о том, что у Евросоюза проблемы с вакцинацией, получили подтверждение в среду, когда Испания первой на континенте частично приостановила вакцинацию из-за недостатка вакцины. Параллельно разворачивается настоящая война между Брюсселем и изготовителем вакцин AstraZeneca, объявившим в одностороннем порядке о сокращении поставок вакцины на 60% в связи с серьезными проблемами в ее производстве.

Европейцам грех жаловаться на бедность, но тем не менее ЕС явно отстал в вакцинации от таких стран, как Израиль, Канада, ОАЭ и других.

На прошлой неделе Еврокомиссия поставила задачу привить к лету 70% населения. Однако уже через четыре дня президент Евросовета Шарль Мишель фактически от нее отказался, назвав ее «трудновыполнимой».

По состоянию на начало текущей недели привито было всего 2% населения Евросоюза. Для сравнения: в Израиле эти цифры – 40%, в Великобритании – 11%, а в США – чуть больше 6%.

Редкие хорошие новости в Старом Свете сейчас на вес золота. Вчера французский изготовитель лекарств Sanofi пообещал сделать более 100 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech и что первая вакцина будет произведена уже летом. Увы, эти дозы появятся слишком поздно для спасения планов вакцинации на первую половину этого года.

Между тем, Pfizer проинформировал ЕС, что он вынужден серьезно сократить выпуск вакцины до середины февраля для того, чтобы модернизировать оборудование и после модернизации повысить производительность.

Однако окончательно заставило Брюссель отказаться от планов по вакцинации неожиданное уведомление от AstraZeneca, что она сократит поставки вакцин в Европу в феврале и марте на 60%. Большинство европейских стран строили свои планы на вакцинацию с расчетом на вакцину именно этой компании, потому что она дешевле и ее легче хранить. Фармацевты объяснили свои действия тем, что на одной из их фабрик возникли серьезные проблемы, но в детали не вдавалась.

В пятницу вакцину AstraZeneca должны сертифицировать европейские регуляторы. Фармацевты обещали поставить в феврале-марте 80 млн доз и вот теперь сократили поставки почти на две трети.

Многие винят Еврокомиссию, которая заказала для 27 членов Союза у нескольких компаний в общей сложности 2,3 млрд доз вакцин. Однако по ряду соглашений уже возникли задержки из-за того, что фармацевты первым поставляют вакцины в США и Британию, объясняя, что Вашингтон и Лондон сделали заказы раньше Брюсселя.

Обвиняют критики в бюрократии и слишком длительном сертифицировании вакцин европейского регулятора на рынке лекарств – Европейское агентство лекарственных средств. Однако медицинские чиновники утверждают, что торопиться с одобрением лекарств нельзя ни в коем случае.

Кризис с вакцинами и вакцинацией усиливает еще и то обстоятельство, что он проходит в самый разгар второй волны пандемии.