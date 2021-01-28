Выпускники Физтеха создали программу поддержки студентов МФТИ

Выпускники Московского физико-технического института сформировали «целевой капитал №9» – «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ». Цель программы – это обеспечить студентов минимальным набором благ, таких как интернет, питание и проживание в кампусе, общественный транспорт между Москвой и кампусом Физтеха. «Целевой капитал» должен избавить студентов МФТИ от необходимости подработок и дать им возможность фокусироваться на учебе.

В отличие от стипендий или программ поддержки малоимущих, «целевой капитал №9» не направлен на раздачу денег студентам, а стремиться создать лучшую среду для развития талантливой молодежи.

«Мне очень нравится идея эндаумента (фактически, бесконечное добро при конечном взносе), но раньше я почти не жертвовал в ФЦК МФТИ. Летом 2020 года задумался – почему теория здесь так расходится с практикой? Стало понятно, что текущие целевые капиталы по ряду причин слабо привлекают физтехов вроде меня как донора. Поэтому вместе с другими выпускниками мы решили сделать новый ЦК на базе Фонда целевого капитала МФТИ, который бы решал актуальную задачу для Физтеха и мог максимально вовлечь наше поколение», – заявил инициатор создания целевого капитала, инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов.

Развитием этого целевого капитала будет заниматься «Совет по использованию целевого капитала №9», избираемый его донорами.