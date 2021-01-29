Акции дня: слабая нефть давит на котировки «Лукойла»

Хуже рынка торговались акции нефтяной компании «Лукойл» в пятницу, 29 января. К концу дневной сессии на Мосбирже акции подешевели на -3,07% до 5 401 руб. за акцию.

«Лукойл» - одна из наиболее пострадавших компаний из-за сделки ОПЕК+, в ходе которой страны-экспортеры международной организации сокращают добычу нефти. Также компания – один из крупных игроков российского нефтяного рынка, на которой негативно отразилась отмена налоговых льгот (НДПИ). Кроме того, последние несколько дней стоимость нефти марки Brent находится в отрицательном диапазоне и торгуется в районе 55 долларов за баррель, что негативно отразилось на акциях «Лукойла».

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -1,94% до 3277,08 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,23% до 1367,64 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:29 мск составила 55, 27 долларов за баррель (+0,31%). Российская валюта укреплялась – 75,58 рублей за доллар.