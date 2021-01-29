Биткойн взлетел после твита Илона Маска

Биткойн подскочил на 20% в пятницу после того, как миллиардер Илон Маск добавил хэштег #bitcoin в своем аккаунте в Twitter, сообщает CNBC.

Виртуальная валюта прибавила примерно 5000 долл в течение часа и достигла уровня 37 299 долл, согласно данным отраслевого сайта CoinDesk.

Маск также отправил загадочный твит: ”оглядываясь назад, это было неизбежно.”

Биткойн при этом достигал в начале этого месяца уровня 41 940 долл, однако затем просел до 30 000 долл.

С начала гола биткойн вырос на 25%. А за прошлый год криптовалта выросла в 4 раза, что объясняется увеличением институциональных инвестиций.

Резкий рост биткоина происходит на фоне всплеска волатильности на американском фондовом рынке. Эксперты говорят о массовом приходе частных инвесторов, вдохновленных историей с GameStop.

Как ранее писал ЭкспертOnline, поклонники видеоигр и торговой сети GameStop, возмущенные поведением крупных хедж-фондов, которые надумали «обвалить» их любимую сеть, решили отомстить Уолл-стрит. Причем, они позаимствовали у хедж-фондов их же собственную тактику. Инвесторы любители начали дружно скупать акции GameStop и тем самым резко повысили капитализацию сети. Крупные же инвесторы, которые играли на понижение, понесли серьезные убытки. Точных данных пока нет, но эксперты полагают, что хедж-фонды, игравшие против GameStop, потеряли на своих коротких позициях как минимум 5 млрд долларов.

Ранее Илон Маск также подхлестнул своим твитом акции GameStop. В своем сообщении он использовал мем, который получил популярность в соцсети Reddit - “GameStonk” (Stonk - неологизм от слова акции), таким образом этот мем оказался ассоциативно связан и с группой WallStreetBets Reddit.

Тем временем акции польского CD Projekt выросли на 12,6% в четверг после того, как Маск написал в твиттере, что ему понравилась игра фирмы Cyberpunk 2077.

Добавление Маском хэштега #bitcoin в своем аккаунте микроблога Твиттер произошло на фоне спекуляций о том, купит ли генеральный директор Tesla биткойн или добавит эту криптовалюту на баланс своей компании по производству электромобилей.

Ранее миллиардер попал в заголовки новостей после обмена твитами с главой технологической компании MicroStrategy Майклом Сэйлором, признавшись, что испытывает искушение купить криптовалюту.

Наряду с финтех-фирмой Джека Дорси Square, MicroStrategy использовала свой собственный баланс для покупки биткойна в прошлом году.