Курс доллара: рубль пошел на разворот

Конец недели курс доллара стартовал с позиций 76,23 рубля за доллар, курс евро - 82,2 рубля и к пяти часам по Москве курс рубля смог укрепиться до 75,44 рубля против доллара и 91,63 рубля против евро. Это произошло на фоне некоторого отката американской валюты. Так Индекс DXY за тот же период с 90,73 пункта опустился до 90.53 пункта

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль быстро перешел к консолидации и коррекционным попыткам, чему способствовало улучшение ситуации на мировых рынках. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены развивали нисходящее движение, стартовавшее вчера вечером. Однако после нашего открытия внешний фон существенно улучшился. Объясняет аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Давление на рисковые активы продолжает оказывать неопределенность с новым пакетом фискальных стимулов в США, а также политика Народного банка Китая по сдерживанию избыточной ликвидности, направленная на предотвращение дальнейшего раздувания пузырей на фондовом рынке и в секторе недвижимости», - подытоживает он описание ситуации на рынке.

В краткосрочной перспективе, как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 в паре с долларом и на уровне 91,5-92,5 в паре с европейской валютой.