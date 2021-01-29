Эксперт «Работы.ру» рассказал о перспективах удалёнки

Заместитель генерального директора портала «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал о дальнейших перспективах удалённого формата работы.

По его словам, система уже перестроилась на «улалёнка», и обратно перестраиваться не будет. Но, как пояснил специалист, на рынке труда есть много компаний, которые ждут отмены удалённого формата и уже сейчас готовы вывести большое количество своих сотрудников обратно в офис.

«Согласно нашим данным, более 60% компаний, которые уже перевели часть своих сотрудников на удаленку, планируют сохранить этот режим работы и в дальнейшем, предоставив сотрудникам работать из дома. Некоторые готовы на так называемый гибридный режим, когда необходимо будет присутствовать в офисе 1-2 дня в неделю, а остальные дни работать удалённо», – поясни Ветерков в интервью Радио «Комсомольская правда».

Эксперт также подчеркнул, что большинство компаний сохраняет зарплату своим сотрудника при переводе на удаленку. А если у них есть такая возможность, то они меняют систему оплаты труда и увеличивают переменную составляющую, которая зависит от результатов деятельности конкретного человека.

При этом замдиректора портала «Работа.ру» отметил, что схемы с окладно-сдельной формой при переходе начинают быть более востребованы, нежели были при стандартном режиме работы.

Он также напомнил, что запущен сервис «Работа дома.ру», в котором собраны все вакансии, предполагающие удалёнку.

«Мы обратили внимание на тот факт, что при потенциальной отмене количество таких вакансий не только не сокращается, а даже продолжает расти. Многие компании стали рассматривать удаленщиков из других городов, так как это позволяет им привлечь к себе высококвалифицированных специалистов, которых они не могли найти в своем регионе», – резюмировал Ветерков.