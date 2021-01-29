ЕС запретил экспортировать вакцины от коронавируса

Европейский союз запретил экспортировать вакцины от коронавируса, которые производятся на его территории.

«Целью этой меры является обеспечение своевременного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС.

Еврокомиссия обеспокоена отсутствием прозрачности в методах работы некоторых компаний и хочет иметь полную информацию, чтобы гарантировать выполнение своих договорных обязательств.

Мы не намерены ограничивать экспорт больше, чем это абсолютно необходимо, и Евросоюз остается полностью приверженным международной солидарности и своим международным обязательствам», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сможет обеспечить поставки не более чем 31 млн доз, что на 60 процентов меньше, чем оговорено в контракте. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как заявил представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 «и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины». Кроме того, Фон дер Ляйен объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.