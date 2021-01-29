Евросоюз одобрил вакцину от коронавируса AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцина от этой компании стала третьей, получившей разрешение на применение в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, AstraZeneca сможет обеспечить поставки в ЕС не более чем 31 млн доз, что на 60 процентов меньше, чем оговорено в контракте. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как заявил представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро в качестве предоплаты.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании к суду за нарушение контракта.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 «и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины». Кроме того, Фон дер Ляйен объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС. Очевидно, что чиновники ЕС подозревают, что европейские производители вакцин от коронавируса могут экспортировать предназначенный для ЕС препарат.

Поддерживает такую позицию и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. «Речь идет не о приоритете для Евросоюза, а о том, что Европа должна иметь справедливую долю, и поэтому, на мой взгляд, имеет смысл вводить экспортные ограничения, то есть вакцины, которые покидают Европейский Союз, должны иметь на это разрешение», – сказал Йенс Шпан.