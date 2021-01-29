Cуверенный фонд Норвегии избавился от нефтяных активов

Государственный пенсионный фонд Норвегии окончательно отказался от работы с активами, связанными с ископаемыми видами топлива, и продал весь портфель акций компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти. О продаже нефтяных активов, которые оценивались в 2019 году приблизительно в 6 млрд долларов, сообщил заместитель управляющего Фонда Тронд Гранде.

Ни для кого эта новость не стала сюрпризом, потому что норвежские инвесторы уже не один год планомерно сокращали портфель акций, связанных с ископаемыми видами топлива.

Гранде рассказал о закрытии «нефтяного» портфеля после того, как крупнейший суверенный фонд в мире сообщил о приблизительно десятимиллиардных убытках нефтегазовых активов в 2020 году Несмотря на эти убытки прошлый год стал для Государственного пенсионного фонда Норвегии одним из лучших в тридцатилетней истории существования. Фонд заработал на процентах 123 млрд долларов. Львиную долю прибыли принесли акции технологических компаний.

«Любовь» между суверенным Фондом Норвегии и нефтегазовыми компаниями закончилась более трех лет назад. В Осло хотели диверсифицировать инвестиции. Любопытно, что в числе акций, от которых было решено избавиться, попали бумаги нефтегазовых компаний несмотря на то, что нефтяная промышленность играла в последние годы большую роль в норвежской экономике.

В основе инвестиционной стратегии главы суверенного фонда Норвегии Николая Тангена лежит устойчивое инвестирование.

Танген неоднократно заявлял, что все управляющие портфелями Фонда должны помнить главный принцип работы - максимальный отказ от финансовых рисков. Он поручил примерно десяти управляющим активами искать привлекательные объекты для инвестиций в возобновляемой инфраструктуре. Этот фонд пока пуст, но Танген хочет со временем довести его активы приблизительно до 1% от всего объема Фонда, оцениваемого в 1,3 трлн долларов.

Сделать это, по словам самого же Николая Тангена, будет непросто, потому что стоимость активов компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, растет из-за высокого на них спроса. К тому же, как он объяснил прошлой осенью, в этой сфере существует острая конкуренция. Особенно в тех проектах, которыми интересуется Государственный пенсионный фонд Норвегии. Возобновляемая энергетика сейчас на подъеме, поэтому все больше инвесторов хотят финансировать ее развитие.

«Мы очень напряженно работаем над этим вопросом и надеемся добиться в этом году серьезных сдвигов,- рассказал он в интервью.- Мы ищем проекты по развитию источников энергии солнца и ветра в Европе и Америке».