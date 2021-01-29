Революция GameStop: инвесторы-любители против профессионалов

Поклонники видеоигр и торговой сети GameStop, возмущенные поведением крупных хедж-фондов, которые надумали «обвалить» их любимую сеть, решили отомстить Уолл-стрит. Причем, они позаимствовали у хедж-фондов их же собственную тактику. Инвесторы любители начали дружно скупать акции GameStop и тем самым резко повысили капитализацию сети. Крупные же инвесторы, которые играли на понижение, понесли серьезные убытки. Точных данных пока нет, но эксперты полагают, что хедж-фонды, игравшие против GameStop, потеряли на своих коротких позициях как минимум 5 млрд долларов.

Биржевая лихорадка вокруг GameStop началась в декабре, когда ее акции стоили в районе 18 долларов. 28 января цена акций достигла 483 долларов, то есть выросла почти в 27 раз. Рыночная капитализация GameStop, созданной 37 лет назад, достигла 28 миллиардов долларов. По этому показателю она превзошла такие известные компании, как Halliburton, Kellogg и вообще около половины компаний из индекса S&P 500.

До вступления в игру инвесторов любителей дела GameStop шли, мягко говоря, неважно. Средняя цена акций в прошлом году составила около 7 долларов, а в апреле даже опускалась до 2,57 доллара. Доходы компании снизились почти вдвое: с почти 9,5 млрд долларов в 2011 году до прогнозируемых в этом финансовом году 5,3 млрд. Из декабрьского отчета GameStop следует, что объем продаж в первые девять месяцев 2020 года снизился почти на треть (31%) по сравнению с предыдущим годом. Рождественские продажи тоже разочаровали. Провалились и попытки диверсифицировать бизнес, например, в сектор беспроводной связи. В 2019 г. GameStop попыталась «продаться», но и из этой затеи ничего не вышло.

Естественно в такой тяжелой ситуации возникло напряжение в руководстве сети, начались «разборки» среди топ-менджеров. Под давлением акционеров компания начала снижать цены и закрывать магазины, в которых дела шли совсем плохо. В 2018 году у сети было более 7 тысяч магазинов в 14 странах, сейчас число магазинов снизилось до 5 тысяч, а стран – до 10.

GameStop попыталась сфокусироваться на магазинах, в которых покупатели, прежде чем купить видеоигру, могут ее попробовать. Возможно, этот проект и принес бы положительные результаты, но вмешалась коронавирусная пандемия. С одной стороны, конечно, люди больше времени проводили дома, вследствие чего спрос на видеоигры возрос. Но с другой, большинство магазинов сети находятся в крупных торговых центрах, посещение которых в прошлом году резко снизилось.

Тем не менее, в конце августа инвесторы обратили внимание на положительные перемены, начавшие происходить в GameStop. В пользу сети были ожидания от новых приставок PlayStation и Xbox. Заметный рост цены акций начался в январе уже 2021 года, после того, как в правление компании были введены Райан Коэн, один из создателей компании Chewy, помогающей владельцам домашних животных ухаживать за питомцами; и Аллат Аттал и Джим Грубе, работавшие с ним Chewy. Однако астрономический рывок акции совершили в последние одну-две недели, после того, как на защиту GameStop выступила армия инвесторов любителей.

Многие специалисты сейчас говорят о революции на Уолл-стрит, в результате которой господству профессиональных инвесторов пришел конец.

Главный вопрос, который сейчас интересует всех: что будет с сетью GameStop после того, как пыль рассеется. Пессимисты не видят у нее будущего, потому что покупатели сейчас массово уходят в «цифру». Оптимисты однако возражают, что многие и сейчас хотят иметь не цифровой, а привычный «физический» вариант игры. Поэтому, говорят они, списывать GameStop пока рано.