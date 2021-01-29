Китай: попытки Тайваня добиться независимости означают войну

Китай предупредил, что попытки Тайваня добиться независимости означают войну. Об этом сегодня сообщили BBC News. Предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как Китай активизировал боевые действия и запустил военные самолеты возле острова.

Основной конфликт связан с тем, что Китай считает демократический Тайвань отколовшейся провинцией, в то время как Тайвань считает себя суверенным государством. Антипатия Китая также подкрепилась тем, что новый президент США Джо Байден обозначил курс своей азиатской политики, объявив приверженность Тайваню.

«Мы серьезно говорим силам независимости Тайваня: те, кто играет с огнем, обожгутся, а независимость Тайваня означает войну», - заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Он также защитил недавние военные действия Китая, заявив, что они являются необходимыми для решения нынешней ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и для защиты национального суверенитета и безопасности.

США ответили на заявление Китая в тот же день: «Мы считаем этот комментарий неудачным и, конечно, несоразмерным с нашими безобидными намерениями выполнить обязательства по Закону об отношениях с Тайванем», - заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в первом заявлении новой администрации по китайско-тайваньским отношениям. Кирби добавил, что Пентагон не видит причин, по которым напряженность из-за Тайваня должна приводить к чему-либо подобному конфронтации.

Ожидается, что на фоне ухудшения отношений между двумя державами, новая администрация США будет оказывать давление на Китай по широкому кругу вопросов, включая права человека, торговые споры, Гонконг и Тайвань.