Курс доллара: рублю предрекли обвал

Российский рубль в четверг продолжил снижаться в обеих валютных парах. Начав торговую сессию на Московской бирже с отметок 75,84 против доллара и 91,75 против евро, к её закрытию рубль ушел за 76,00 и за 92,00 за американскую и европейскую валюты соответственно. По данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 76,02 руб. (+16,75 коп.), а курс евро 92,17 (+32,75).

Тем самым, «американец» вчера стоил дороже 76,00 руб. впервые с 1 декабря 2020 года, а евро выше 92,00 руб. - впервые с 5 января 2021 года. При этом сам доллар в четверг заметно укрепился. Индекс DXY c 90,15 пункта достиг за тот же период 90,59 Произошло это всё на фоне смены настроений на рынках.

По мнению большинства экспертов, падение рубля вчера происходило на фоне снижения рынка США и других национальных и региональных площадок после двухдневного заседания Федрезерва. Напомним, американский центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, объявив при этом, что продолжит выкупать активы по 120 млрд долл. ежемесячно до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Между тем, аналитики БКС отметили сразу несколько факторов, которые в четверг объединили свои силы, чтобы вбить рынок «в землю». В частности, падение индексов Dow Jones Industrial Average (2%), Nasdaq Composite (2,6%) и S&P 500 (2,6%) к закрытию ускорилось. Распродажи ознаменовали самое сильное падение основных индексов с октября.

«Мрачное настроение быстро распространилось на Уолл-стрит после последнего заседания ФРС и пресс-конференции председателя американского центробанка Джерома Пауэлла, – пояснили эксперты. – Ключевые изменения в заявлении FOMC в совокупности поставили под сомнение сроки восстановления экономики после пандемии COVID-19. Вторым фактором стала ситуация со сверхспекулятивными акциями, где розничные инвесторы выкупают шорты фондов».

В этой связи, можно ожидать, что в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 74,70-76,30, а пара евро-рубль в коридоре 91,20-92,50, заявили в БКС.

Владимир Григорьев из Института мировой экономики и бизнеса РУДН, предположил, что в среднесрочной перспективе российскую валюты ждёт период неопределённости. Он считает, что на курсовую динамику в ближайшие 3-4 недели будут влиять как негативные, так и позитивные факторы.

В частности, по мнению эксперта, рубль поддержат относительно стабильные цены на «чёрное золото», интерес глобальных игроков к рисковым активам, а также надежды на восстановление мировых экономик на фоне появления вакцин от COVID-19.

«Однако негатива тоже хватает. Например, стабилизация нефтяных котировок вовсе не означает, что цены на Brent вырастут. Скорее, наоборот они пойдут вниз. Также игроки ждут укрепления «американца» вследствие снижения социальной и политической напряжённости в США», – подчеркнул Григорьев.

При этом он считает, что пока все эти тенденции ещё не приобрели отчётливо выраженного характера.

«Поэтому пока можно прогнозировать, что в феврале рубль будет как расти, так и понижаться. В паре с долларом я его вижу в коридоре 73,50-76,00, а в паре с евро – в переделах 89,00-92,00», – заявил эксперт.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что вчера рубль слабел вместе со своими коллегами по сегменту EM. При этом на курс российской валюты помимо прочих факторов дополнительно давили внешнеполитические риски.

«В Белом доме вновь заявили о своей озабоченности относительно дела оппозиционера Алексея Навального, а также заявили о готовности введения новых санкций. С другой стороны, из Европы пришли положительные для нас новости», – подчеркнул Кочетков.

Напомним, в четверг ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтверждает полномочия делегации РФ в полном объёме.

В остальном, как считает эксперт, период неопределённости на рынках может немного затянуться на фоне торможения пакета по спасению американской экономики.

«Поэтому пока вряд ли стоит ждать кого-то долгосрочного укрепления доллара. Однако и сильном рубле говорить тоже пока не приходится. Скорее всего наша валюта будет сегодня торговаться в тех же пределах, что и накануне», – предположил Кочетков.

В свою очередь Дмитрий Полин из Profinance.ru отметил, что у рубля сейчас всё очень плохо. Как пояснил он, против курса национальной валюты выступает не только резко ухудшившийся внешний фон, но и внутренние новости, которые также не радуют.

«Сдаётся мне, что на американском рынке акций начал сдуваться пузырь, – подчеркнул Полин. – С 2200 пунктов в прошлом марте до почти 3 900 пунктов в январе влетел индекс S&P500. Этого пирога на всех хватит, пора занять место на стуле, потому что музыка, кажется, скоро перестанет играть. И покатился снежный ком, который может подмять под себя всё, в том числе и рубль с его собственными историями про Навального, про кэрри-трейдеров, геополитикой и прочей мишурой».

При этом эксперт считает, что до паники ещё далеко, и пока мы будем видеть откаты, но ситуация по его мнению для рубля очень неприятная.

«Можно сколь угодно долго говорить про санкции. Сейчас нет желания повторяться. Но вы сами видите, что Навального никто выпускать на свободу не будет. А значит риск тех самых санкций только возрастёт, что отправит пару доллар-рубль в максимумы – к 81,00», – резюмировал он.