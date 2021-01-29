Назван гормон, способный выступать в качестве барьера против коронавируса

Согласно результатам исследования учёных из Университета Сан-Паулу в Бразилии, которые опубликованы в журнале Melatonin Research, гормон мелатонин, вырабатываемый лёгкими человека, способен выступать в качестве барьера против COVID-19.

В частности, установлено, что мелатонин препятствует экспрессии генов, которые ответственны за кодирование белков в точках входа для коронавируса – клетках носовых и лёгочных альвеол и эпителиях.

Именно благодаря данной особенности этот гормон останавливает процесс инфицирования тканей, а вирус, не получая распространения, остаётся в дыхательных путях несколько дней, после чего уходит, чтобы найти другого носителя.

Как поясняют учёные, данная тенденция позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 при контакте с носителями, а другие переносят его бессимптомно, даже при наличии положительного ПЦР-теста.

Кроме того, учёные предположили, что назальные капли или спрей с мелатонином могут помочь предотвратить ухудшение самочувствия пациента, который уже заболел коронавирусом.

Учёные также считают, что этот механизм действия лёгочного мелатонина распространяется и на другие респираторные вирусы, в том числе на грипп.

Ранее были названы лекарственные препараты, которые категорически запрещено принимать при коронавирусе.

По словам доктор медицинских наук, врача детской больницы в Цинциннати (США) Джошуа Шаффцина, при COVID-19 следует отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом.

Как объяснил специалист, эти лекарства замедляют работу кишечника, что, в свою очередь, мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Поэтому Шаффцин рекомендует больше пить чистой негазированной воды и не препятствовать естественному процессу.

К второй группе нежелательных медикаментов, по словам доктора, относятся ингаляторы. Их нельзя использовать, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

Врач при этом подчеркнул, что любой препарат, содержащий фенилэфрин, опасен при седечно-сосудистых недугах. Это действующее вещество, как напомнил Шаффцин также входит в состав многих назальных спреев.

