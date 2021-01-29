Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют более 17 млрд рублей за 10 лет

Предприятия, которые в прошлом году получили статус резидента особой экономической зоны Москвы (ОЭЗ), в ближайшие 10 лет планируют инвестировать в развитие производств 17,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«В 2020 году статус резидента получили 22 предприятия, это четверть от общего количества резидентов. Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 млрд рублей, также они планируют создать около трех тысяч рабочих мест. На территории ОЭЗ четыре компании займутся технико-внедренческой деятельностью, остальные 18 – промышленно-производственной», – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Новые резиденты на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» будут производить коммутаторы, цифровые платформы, оптические и энергоэффективные решения, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудование, лекарственные препараты, сим-карты, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательного оборудование, медицинские изделия и стерилизующее оборудование.

По словам, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, несколько компаний уже приступили к строительству и реализации своих проектов.

«Из заявленного объема инвестиций новые резиденты уже вложили более 1,8 млрд рублей и создали около 450 рабочих мест. При этом почти треть предприятий построят новые заводы на площадке «Алабушево», они займут около 7,3 га земельных участков, еще одна компания разместится там же, в инновационном лабораторно-промышленном корпусе и займет более 9 тысяч квадратных метров. Остальные компании предпочли локализоваться в готовых производственных помещениях общей площадью около 26 тысяч квадратных метров в Печатниках», – добавил он.

Напомним, что столичная особая экономическая зона включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». На сегодняшний день на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них 83 имеют статус резидента.