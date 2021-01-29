Бизнес сможет продавать в рамках госзакупок все больше товаров и услуг

Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, внедрение обязательной минимальной доли закупок товаров и услуг российского производства, или так называемых квот госзакупок, благоприятно повлияло на спрос на товары отечественного производства. По данным, которые вице-премьер сообщил на совещании членов правительства с Владимиром Путиным, суммарная доля российской продукции в госзакупках выросла с 49% до 57% в 2020 году. В денежном выражении показатель увеличился на 300 млрд – с 1,4 до 1,7 трлн рублей.

По данным Юрия Борисова, емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-му и 223-му федеральным законам, в 2020 году составила 30 трлн рублей. На товары, без учета услуг, пришлось 8,5 трлн рублей, из них на российские – не больше трети, а остальное – это импорт. «Рассчитываем, что введение квот сломает устоявшиеся схемы закупок у иностранных поставщиков, причем далеко не всегда добросовестные, и поможет российским производителям расширить и укрепить свое присутствие на внутреннем рынке», – отметил вице-премьер.

Вице-премьер подчеркнул особую актуальность квотирования в период кризиса. «При этом для нас крайне важно не допустить срывов в поставках отечественной продукции. Процесс перехода на новые правила закупок должен быть максимально комфортным как для потребителей, так и для производителей. Поэтому квоты на приобретение российских групп товаров на 2021 год установлены на уровне их фактических закупок в 2020 году с перспективой последующего роста в 2022–2023 годах», – сообщил Борисов.

В качестве примера он привел долю закупаемой радиоэлектронной продукции отечественного производства, которая должна быть не ниже 45%, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники – 85%, рентгеновских аппаратов и томографов – от 30 до 80%, коммуникационного оборудования – от 50 до 90%. Правительство рассчитывает, что с введением закона о квотировании в этом году доля российских товаров и услуг в госзакупках вырастет еще как минимум на 7%.

«Ситуацию с ростом доли отечественных товаропроизводителей можно охарактеризовать известной поговоркой – не было бы счастье да несчастье помогло. Несмотря на все героические усилия вице-премьера Борисова, главным фактором стала, конечно же пандемия, – комментирует член генерального совета “Деловой России” Максим Лалакин.

– Иностранные товары просто не могли добраться до РФ в связи с закрытием границ. Такая тяжелая ситуация с поставками, помимо прочего, дисциплинировала организаторов торгов: в 2020 году они в два раза меньше отменяли торги, чем в 2019-м. Иными словами – брали, что было, если речь о товарах».

По мнению представителя организации, 2021 год сохранит тренд 2020-го. И дело не столько в пандемийных ограничениях. С 1 января 2020 года постановлением правительства доля МСП в госзакупках увеличена до 20%, а к 2025-му году эта цифра должна быть доведена до 25%. Малый и средний бизнес редко занимается импортом. Это в основном отечественное производство. По плану президента, 40% ВВП страны должно пополняться силами МСП.

Общий тренд на импортозамещение так же никуда не исчез, продолжает Максим Лалакин. Вице-премьер Борисов, главный лоббист отечественного производителя в сфере госзакупок, предложил увеличить квоты до 50%. По мнению эксперта, еще не сделано это ввиду отсутствия такого количества качественных российских товаров, особенно в высокотехнологичных отраслях. Ну и не стоит забывать о новом составе Государственной думы, говорит эксперт, которая также может инициировать принятие соответствующих законопроектов. Дума может стать более радикальной, и тогда отечественные товары будут буквально обречены на спрос со стороны государственных покупателей.

По принципу «нет худа без добра» на повышение доли российской продукции в госзакупках в 2020 г. повлияли последствия пандемии, признает и главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Произошло закрытие границ и ограничение в поставках, уменьшение производства товаров и услуг в зарубежных странах из-за локдаунов. С другой стороны, девальвация рубля взвинтила цены на импорт. В таких условиях, более целесообразно во многих случаях было обратиться к «отечественному производителю».

В целом, безусловно, символично и даже психологически важно, что государство теперь приобретает у него более половины товаров для своих нужд, говорит аналитик. По его мнению, данная тенденция вполне может быть поддержана в 2021 году на нормативном уровне. С января работает постановление правительства о квотах на закупки ряда товаров госзаказчиками и госкомпаниями. Размер квот по различным позициям определён от 50% до 95% годового объема закупок. Перечень квотируемой продукции включает медтехнику, компьютеры, носители памяти, телефоны, сигнализацию, бытовую электронику, осветительное оборудование, лифты, спортинвентарь и пр.

С позиций российских поставщиков нововведения позитивны и способны поддержать внутренний спрос и масштабы выпуска продукции. Однако, предупреждает Марк Гойхман, при любом административном, нерыночном ограничении есть немало опасностей. Производители должны конкурировать между собой за счет качества, цен, требований рынка. Если такой баланс нарушается, вероятно монопольное удорожание, а также ухудшение потребительских свойств товаров. Квотирование способно, таким образом, увеличить расходы бюджета и госкомпаний, предполагает аналитик.