Парламент Португалии легализовал эвтаназию

Парламент Португалии большинством голосов одобрил законпроект о легализции эвтаназии, сообщает Euronews. В течение трех недель закон должен подписать президент страны Марселу Ребелу де Соуза, ранее заявивший что поддержит любое решение депутатов парламента.

Португалия стала четвертой страной в Европе, после Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, где неизлечимо больным пациентам (старше 18 лет) будет разрешена эвтаназия. Закон будет распространятся лишь на граждан Португалии – власти опасаются, что им могут воспользоваться жители других стран Евросоюза.

Против закона об эвтаназии выступили религиозные и консервативные организации страны.