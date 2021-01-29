Перед приватизацией "Первого канала" у его совладельца происходит смена руководства

Генеральный директор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покидает свой пост, сообщают информагентства со ссылкой на источники. ТАСС ссылается на источник, близкий к руководству НМГ, "Интерфакс" - на источник на медиарынке, уточняя, что в пресс-службе медиагруппы отказались от комментариев.

Новый глава НМГ, о котором пока известно только то, что он не является выходцем из медиаиндустрии, приступит к работе в начале февраля.

"Национальная медиа группа" владеет блокирующим пакетом (29%) акций телевизионного "Первого канала", приводит данные "Интерфакс".

Не исключено, что НМГ может быть одним из претендентов на выкуп госпакета "Первого канала", который в самом конце 2020 года был включен в план приватизации на 2021 год.

НМГ владеет также телеканалами "РЕН ТВ", "Пятый канал", СТС, "Домашний", "Че". В ее составе мультимедийный информационный центр "Известия", газеты "Спорт-экспресс", "Metro Санкт-Петербург" и радиостанция "Life звук", сообщает ТАСС. Группа управляет телеканалами Discovery (до прихода в НМГ Ольга Паскина возглавляла компанию "Медиа альянс", совместное предприятие медиахолдинга и Discovery Communications.), Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox.

Также медиагруппе в партнерстве с Федором Бондарчуком принадлежит киностудия Art Pictures. В сентябре 2020 года НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.

В послужном списке Ольги Паскиной, по образованию экономиста с российскими и иностранными дипломами, работа в руководстве компании "ПрофМедиа", в Discovery Networks в Северо-Восточной Европе, а ранее - в пивоваренной компании "Sun InBev".